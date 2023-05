Subcarpaţi, The Mono Jacks, byron, Grimus, între artiştii care vor cânta la Rocanotherworld

Şapte trupe şi trei DJ alcătuiesc valul trei de artişti anunţaţi la Rocanotherworld 2023: Subcarpaţi, The Mono Jacks, byron, Grimus, HVNDS, Ottis Coeur, Coven Clash, Ufe, Bully şi K-lu se alătură pe scenele Rocanotherworld 2023, ce va avea loc la Iaşi, în perioada 22-25 iunie, potrivit news.ro.

Primele trupe anunţate pe scena festivalului sunt: Madrugada, Warhaus, Moonlight Breakfast, Orkid, We Singing Colors, Mihai Popoviciu, Luna Amară, Basska, Zimbru, Afgo, Lemon şi Rana.

Biletele şi abonamentele sunt disponibile spre achiziţie online, iar până pe 1 iunie, acestea pot fi achiziţionate la un preţ redus. După această dată, biletele vor fi disponibile la preţ întreg. Totodată, elevii şi studenţii beneficiază de o reducere de 50% din preţul întreg al abonamentelor iar accesul pentru copiii cu vârsta de până la 12 ani se face prin achiziţionarea biletelor gratuite destinate acestora, valabile doar în prezenţa unui adult însoţitor, plătitor de bilet.

Rocanotherworld îşi doreşte să fie un festival inclusiv, accesibil şi încurajează participarea tuturor categoriilor de public. Biletele gratuite pentru persoanele cu dizabilităţi şi pentru însoţitorii lor pot fi obţinute prin completarea formularului disponibil pe website-ul www.rocanotherworld.com, din secţiunea FAQ/ Bilete.

Rocanotherworld 2023 este un festival explorator de muzică, artă, gânduri, oameni şi idei, organizat la Iaşi de Asociaţia Industrii Creative şi Showberry, ce a luat naştere în 2016, in memoriam Ioan Dan Niculescu. Acesta reprezintă o călătorie colectivă, o stare de spirit, o celebrare a vieţii prin (re)conectarea la valori, o efervescenţă culturală şi o conturare a felului de-a fi - curios, diferit şi pentru ceilalţi. Cea de-a 8-a ediţie a festivalului Rocanotherworld va avea loc în Iaşi în perioada 22 - 25 iunie 2023, în zona Aroneanu, la brizo.

Valul 3 de artişti din lineup-ul Rocanotherworld

Cea mai mare grupare muzicală independentă din România, Subcarpaţi, s-a născut în urmă cu 12 ani la iniţiativa lui Bean MC şi este compusă dintr-un grup de prieteni mânaţi de pasiunea pentru muzică şi folclor. Din 2009 până în prezent, Subcarpaţi, au lansat 8 materiale discografice: “Etnologic” (2010), "Subcarpaţi" (2010), Compilaţia "Culese din Cartier" (2011), "Underground Folclor" (2012), "Pielea de gaina" (2014), "Satele Unite ale Balcanilor" (2016), "Zori şi Asfinţit" (2018) şi “Folcloru’i Oxigen Pentru Un Popor Astmatic” Vinyl (2021).

The Mono Jacks sunt o poveste despre perseverenţa, dăruirea şi urmărirea până în pânzele albe a visurilor care îi definesc. Trupa fondată de Doru Trăscău (ex-ab4) în 2008 a lansat un album de debut bine primit - „Now In Stereo”. În 2010, a depăşit numeroase schimbări de componenţă şi un hiatus de doi ani până s-a regrupat, în 2017, în formula actuală. The Mono Jacks au lansat la finalul aceluiaşi an mult aşteptatul disc secund, Uşor distorsionat, un succes răsunător şi eminamente neaşteptat care a încununat 9 ani de eforturi, căutări şi muncă făcută din pasiune.

byron cântă rock cu influenţe diverse. Ei au luat naştere în 2006 şi au lansat de atunci 7 albume de studio şi trei DVD-uri live. Sunt obişnuiţi să cânte atât pe scene mari de festival în faţa a mii de spectatori, cât şi wireless, neamplificat, pentru o mână de oameni. Au filmat un concert în Salina Turda (la 100 de metri adâncime) pentru că era o provocare de neratat şi au compus coloana sonoră pentru un serial original HBO România. Din când în când, fac concerte de improvizaţie 100% (seria Impromptu). În decembrie 2014, ei au filmat la Teatrul Naţional din Cluj concertul „Electric Marching Band” cu o fanfară militară şi un cor de elevi, a cărui lansare pe DVD a fost susţinută printr-un scurt turneu de proiecţii în cinematografe. Apoi a urmat albumul „Eternal Return”, care a fost înregistrat în High Resolution la Dublin în celebrele studiouri Windmill Lane şi masterizat la Londra la Abbey Road.

Cu mai bine de 16 ani de activitate, clujenii de la Grimus au devenit o trupă-fanion a mişcării alternative de la noi din ţară. Au lansat până acum patru albume de studio, iar, cel mai recent, în primăvara lui 2022, trupa a lansat albumul ‚Abandonic’. Au avut concerte în deschiderea unor mari artişti internaţionali precum Queen, Red Hot Chili Peppers, Placebo, Kasabian, Moby. Cu compoziţii când energice şi optimiste, când profunde şi pline de semnificaţii, Grimus aduc cu ei întotdeauna un spectacol sincer, elegant şi plin de vitalitate.

HVNDS a fost înfiinţat în 2016, an în care a debutat cu piesa „Turn On”. Single-ul a intrat instantaneu în heavy rotation împreună cu următorul release, „HOME”. În urma succesului celui de-al 3-lea single, “Nu Ştii” feat NOSFE, în 2017, relatia cu Seek Music a oportunitat remake-ul Metal al piesei „Şatra se întoarce” x Satra BENZ. După lansarea albumului „COLOR” în 2018, trupa a intrat din nou în studio pentru a pune bazele materialului ce avea sa devină noul album “ANIMAL”, co-produs ulterior de catre Seek Music. Anul 2022 a început cu releasul primului single „Vin viu plec mort” x RAVA & Killa Fonic, ce a rupt barierele dintre artiştii de trap si sound-ul metal HVNDS. Indiferent de oră sau public, trupa oferă un show şi o energie de neuitat.

This is HVNDS, this is ANIMAL.

Ottis Cœur este un duo feminin din Franţa care readuce în atenţia publicului un sound puternic şi riff-uri energice de chitară ce amintesc de trupele L7 şi HOLE. Margaux, blonda solară şi Camille, bruneta misterioasă, prezintă strălucirea compoziţiei lor individuale, precum şi alianţa lor muzicală cu adevărat unică. Urlând eliberare, tandemul îşi uneşte forţele şi dă viaţă întregului proiect.

Coven Clash este un proiect muzical din Bucureşti format şi fondat de Andrei Constantinescu, tobe, şi Mircea Voloh, chitară şi voce. Trupa abordează un melanj şi un amalgam compus din mai multe stiluri muzicale precum alternative rock, garage rock, indie-rock, new-wave punk, stoner şi lo-fi. Sound-ul specific al trupei este identificat şi conceput prin riff-urile alternative şi progresive de chitară & bas şi ritmurile punk-rock produse de tobe. Debutul trupei pe scenă a avut loc pe 1 septembrie 2018 în Bucureşti la un concert ce a reunit un public numeros şi interesat să descopere ,,the new band in town”.

Ufe este omul nebun care s-a îndrăgostit ireversibil de muzică şi şi-a dedicat viaţa acesteia. Vinyl este al doilea nume, dar îl puteţi numi şi Rumberto Eko. Dacă încerci să-l plasezi într-o anumită categorie, nu poţi, deoarece stilul lui este mai mult decât eclectic şi îi plac prea multe genuri muzicale: afro latin, dub, drum 'n' bass, funk, blues, hip-hop sau rock 'n' roll doar pentru a numi câteva.

Bully este unul dintre DJ-ii români care a creat cu succes o punte între underground şi mainstream. Începând cu anul 2000, a cucerit ringurile de dans ale tuturor cluburilor relevante din ţară. Îi place să creeze diverse experienţe muzicale pentru publicul său printr-un amestec de genuri diferite, de la funky breaks şi hip hop old school până la breakbeat şi drum’n’bass şi, de asemenea, condimente locale în ceea ce priveşte folk şi... cine ştie ce urmează?

K-lu este un DJ şi producător prezent pe scena muzicii electronice din anul 2005. Show-urile lui sunt bazate pe genuri precum funk, hip-hop, electro şi bass music combinate cu propriile mix-uri video. De-a lungul timpului, a făcut parte din mai multe proiecte şi trupe, a colaborat cu diverşi artişti, a ajuns pe scena celor mai mari festivaluri din ţară şi a adus muzica în cadrul unor festivaluri de jazz, pe scena Filarmonicii din Timişoara şi în afara ţării. În momentul de faţă activează în proiectele Ken Pith şi Bongo P. Având un stil unic, bazat pe meştesugul scratch-ului, K-lu iese uşor în evidenţă prin seturile sale presărate cu replici din filme clasice româneşti care surprind şi amuză, deopotrivă.

Cea mai recentă ediţie a festivalului Rocanotherworld, a şaptea, a avut loc în zona de agrement Aroneanu din Iaşi în perioada 23 - 26 iunie 2022. Manifestarea s-a bucurat de peste 15.000 de participanţi în public, iar concertele difuzate online au avut peste 70.000 de vizualizări. Patru scene cu 16 trupe invitate, 15 DJ şi 10 artişti de improvizaţie au alcătuit programul muzical al festivalului.

Abonamentele pentru Rocanotherworld 2023 au fost puse deja în vânzare, în număr limitat şi la un preţ promoţional, iar acestea sunt disponibile online.