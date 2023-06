'Subiectul de la Română a fost greu'. Reacția ministrului Educației după ce elevii de clasa a XII-a au pornit o petiție

Elevii de clasa a XII-a care au susținut proba la Limba și literatura română au făcut o petiție către ministrul Educației, Ligia Deca, cerând să se modifice baremul de corectare a subiectelor. În petiție, elevii spun că: subiectul de la Română din data de 26.06.2023 a fost greu, iar sinonimul foarte interpretabil. Vă cerem să luați în considerare și alte variante, precum “de bună voie”, “evident”, “de asemenea”, “totodată” și altele. Aceste cuvinte pot înlocui toate în context locuțiunea “de bună seamă”.

Ministrul Educației Ligia Deca a vorbit marți despre acest subiect.

„Așa este, am văzut și noi discuțiile din spațiul public și am discutat și cu cei implicați în organizarea examenului. Pentru o corectură unitară a fost transmis o notă în toate centrele zonale de evaluare ce conține clarificări referitoare la punctarea și a altor sinonime în afara cuvântului desigur care este menționat în barem și clarificări vizavi și de modul în care se face evaluarea, ați văzut că acolo erau punctaj asociate unor anumite elemente în așa fel încât toată lumea să urmeze același mod de corectură, să nu avem diferențe. Ne-am ocupat chiar dimineață de acest subiect și cred că va fi în avantajul elevilor să avem această abordare unitară. Sinonime ale sintagmei „de bună seamă” acolo cred că în funcție de fiecare centru zonal sinonimele acceptabile vor fi luate în considerare. Nu are sens să le menționez, pentru că iarăși vor fi interpretate limitativ. (...) Cred că baremul de notare lasă loc de interpretare și e normal să fie așa mai ales la limba română, însă acolo unde apar discuții în spațiul public și întrebări legitime putem interveni cu clarificări”, a spus Ligia Deca.