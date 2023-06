Sud-coreenii îşi fac provizii de sare înainte ca Japonia să deverseze în mare apa colectată la Fukushima

Consumatorii din Coreea de Sud au început să îşi facă provizii de sare de mare şi alte produse, pe fondul înmulţirii îngrijorărilor cu privire la siguranţa acestor produse în condiţiile în care Japonia se pregăteşte să deverseze în mare peste un milion de tone de apă radioactivă, colectată de la centrala nucleară Fukushima, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Această apă radioactivă a fost utilizată în principal pentru a răci reactoarele centralei nucleare de la Fukushima, după ce a fost afectată de cutremurul şi tsunamiul din 2011. Acţiunea de deversare ar urma să aibă loc în curând dar nu a fost fixată încă o dată definitivă.

Autorităţile japoneze au dat asigurări că apa este sigură şi că a fost filtrată pentru a înlătura majoritatea izotopilor.

Cu toate acestea, pescarii şi cumpărătorii din Japonia şi întreaga regiune sunt îngrijoraţi.

"Recent am cumpărat cinci kilograme de sare", spune Lee Young-min, o mamă cu doi copii din Seongnam, în sudul capitalei Seul. Lee Young-min a recunoscut că nu a cumpărat niciodată o cantitate atât de mare de sare dar a simţit că trebuie să facă tot ce poate pentru a-şi proteja familia. "Ca mamă care creşte doi copii nu pot să stau şi să nu fac nimic. Vreau să îi hrănesc cu produse sigure", a spus Lee Young-min.

Această goană pentru constituirea de stocuri a contribuit la un salt de aproape 27% al preţului sării în Coreea de Sud în luna iunie, chiar dacă oficialii au precizat că de vină sunt şi condiţiile meteo şi producţia redusă.

Ca răspuns la situaţia de pe piaţă, Guvernul de la Seul a decis să scoată, zilnic, 50 de tone de sare din rezerva de stat, pe care să o vândă la un discount de 20% faţă de preţul de pe piaţă, până la data de 11 iulie, a precizat miercuri adjunctul ministrului pentru Pescuit, Song Sang-keun.

Autorităţile sud-coreean din domeniul Pescuitului au anunţat că vor urmări cu atenţie fermele unde se produce sare de mare pentru orice indiciu referitor la creşterea radioactivităţii. Coreea de Sud a interzis deja fructele de mare pescuite în apele din apropiere de Fukushima.

China a criticat şi ea planul autorităţilor japoneze de a deversa în mare apa colectată la Fukushima, acuzând autorităţile japoneze de lipsă de transparenţă şi că pun în pericol ecosistemul maritim şi sănătatea oamenilor din întreaga lume.

În replică, Japonia susţine că a oferit ţărilor vecine explicaţii detaliate bazate pe date ştiinţifice.

Însă aceste explicaţii nu i-au convins pe cumpărătorii sud-coreeni. "Am venit să cumpăr sare dar nu am mai era. Nu am găsit nici ultima dată", spune Kim Myung-ok, stând în faţa rafturilor goale din supermarket. "Ne îngrijorează deversarea de apă. Noi suntem bătrâni şi am trăit destul dar suntem îngrijoraţi cu privire la copii", adaugă Kim Myung-ok.