SUDIU Tehnologia 5G va schimba total viața la birou și în afara sa

În timp ce 3G a prezentat tehnologia mobilă și 4G a adus în prim-plan aplicațiile sale, tehnologia 5G va remodela viața la birou și în afara sa în întregime, potrivit studiului Future of Telcos, realizat de către Mazars, companie specializată în audit, consultanţă financiară și contabilitate, anunță MEDIAFAX.

Conform sursei citate, creșterea companiilor de telecomunicații din întreaga lume va fi afectată de capacitatea lor de a crea experiențe fără probleme pentru clienți.

"Atunci când discutăm despre tehnologia mobilă și marile sale succese, poate fi ușor să uităm cât am progresat și, mai exact, ce anume face acest lucru posibil în continuare. Aparent, aproape peste noapte am trecut în epoca 5G, fără să recunoaștem ce promite o astfel de tranziție. Spre deosebire de ceea ce sugerează numele său, 5G este mult mai mult decât o modificare incrementală față de tehnologiile anterioare de rețea. În timp ce 3G ne-a prezentat tehnologia mobilă și 4G ne-a făcut confortabilă cu aplicațiile sale, 5G vine să ne remodeleze viața în birou și în afara sa aproape în întregime. De ce se întâmplă acest lucru? 5G permite transferurile de date cu viteză record, în timp ce latența scade - timpul necesar pentru ca tehnologia să fie stimulată și să răspundă - la aproape zero. În consecință, dispozitivele aflate deja în mâinile noastre vor fi supraîncărcate pentru a răspunde tuturor cerințelor noastre - gândiți-vă la vehicule autonome și case inteligente", se notează în analiză.

Având în vedere piața românească, provocările tehnologice vor avea o influență semnificativă asupra modului în care operatorii locali își vor continua dezvoltarea afacerilor.

Introducerea rețelei 5G va crește viteza de descărcare de la o medie de 89 de secunde/GB pentru tehnologia 4G și 25 de secunde/GB pentru tehnologia 4G+ la numai 8 secunde/GB pentru noua tehnologie 5G, transmite sursa precizată.

„Capacitatea de a face față introducerii rețelei 5G pe piața de date mobile din România va avea un impact semnificativ asupra retenției clienților, dar și a atragerii celor noi. Începând cu jumătatea anului 2019, cei mai importanți operatori de pe piața românească au introdus deja infrastructura necesară 5G. Pentru moment, Orange are cea mai extinsă rețea care acoperă oraşele București, Cluj-Napoca și Iași cu infrastructura mobilă 5G. Unul dintre principalele avantaje ale adoptării tehnologiei 5G este reducerea semnificativă a costurilor care, la rândul său, ar putea duce la creșterea marjelor de profit.”, a declarat Ella Chilea, Partener, Audit & Assurance Services, Mazars România, citată în analiză.

Potrivit acesteia, tot mai multe industrii reacționează la oportunitățile generate de 5G în diferite moduri. În lumea finanțelor, companiile se întrec să opereze pe prima linie de inovare, în speranța de a câștiga loialitatea clienților prin servicii noi și îmbunătățite.

În Marea Britanie, autoritățile de reglementare sunt deja puse în temă, iar băncile cooperează cu fintech-uri pentru a favoriza și introduce inovația pe piață.

În România, principalii operatori de telecomunicații se confruntă cu creșterea costurilor de reglementare sub forma unor taxe parafiscale crescute. De exemplu, unele modificări legislative au crescut taxa de monitorizare plătibilă către autoritatea de reglementare a pieței de telecomunicații la un nivel maximum de 3% din cifra de afaceri realizată de companiile din industrie (ulterior, a scăzut cu 2% în 2019).

„Acest lucru ar fi avut un impact uriaș asupra profitabilității acestor companii, deoarece majoritatea trebuie să facă față reducerii marjelor nete mici (de exemplu: 4% marja de profit în 2018, comparativ cu 6% în 2017 și 8% în 2016 pentru unele dintre ele). Unele dintre explicațiile pentru această scădere includ competiția semnificativă de pe piață, care a dus, de-a lungul timpului, la scăderea taxelor percepute și la creșterea costului forței de muncă în România.”, a mai afirmat Ella Chilea.

Concurența companiilor de telecomunicații pe piața românească este încă foarte puternică și tot mai există suficient spațiu pentru a crește activitatea unui operator de telecomunicații.

Conform ANCOM (Autoritatea Națională de Administrare și Reglementare în Comunicații), rata de penetrare a internetului în România a fost de doar 60% la nivel de țară în 2018, cu discrepanțe semnificative între mediul urban și cel rural (72% vs. 44%).

În raportul Future of Telcos, Mazars a conturat patru avantaje care există deja în sfera companiilor de telecomunicații:

1. Identificarea directă a clientului - Numărul de telefon este un avantaj excelent în acest scop, unic, scurt și care poate fi memorat, dar trebuie să luăm în considerare și dispoziţiile legale ale GDPR;

2. Recomandări inteligente - Pe măsură ce 5G întalnește IoT, big data și AI, există mai multe oportunități de a oferi sfaturi relevante și în timp real clienților. Un smartphone ar putea să-i amintească clientului că are un cupon pentru următoarea achiziție sau un algoritm ar putea să-i sugereze să economisească bani atunci când situația financiară îi permite acest lucru;

3. Tranzacții invizibile - o experiență de cumpărături în care tehnologia dedicată procesului de vânzare recunoaște și poate accesa datele necesare, însemnând că o persoană nu va mai avea nevoie de portofel. Unii retaileri testează deja o astfel de tehnologie;

4. Recompensă și loialitate - Nimeni nu vrea să gestioneze zeci de carduri de fidelitate în portofelul lor fizic, dar clienții care au o relaţie de lungă durată vor dori să fie tratați diferit față de cei veniți pentru prima dată. Digitalizarea programelor de loializare va conduce la recompense și va crește fidelitatea brandului.