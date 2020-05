Sumă SCANDALOASĂ - Taxa de COVID-19 la dentist: 1.000 de lei pentru dezinfectare

Sumă incredibilă. Medicii stomatologi profită de românii care au urgențe medicale. Artistul Dan Helciug scrie pe Facebook că a plătit 15o de lei în plus pentru o procedură care nu ar fi trebuit să coste mai mult de 100 de lei. Tarifele de dezinfectare anti-c0ronavirus pot merge până la 1.000 de lei, după cum se vede în afișul postat de artist.

"Taxa covid pentru urgențe! Superb!

Am sunat azi la policlinica pentru copii unde trebuie sa îl duc pe Luca, după 15 mai și am aflat că : Pentru un procedeu care costa 100 de ron, trebuie sa plătesc o taxa suplimentara de 150 de ron (masca/manusi/dezinfectare.. etc)

La alte policlinici e și mai interesant, mai ales la capitolul urgențe, vedeți poza..

Iar voi vorbiți despre ccr, pensii speciale.. pesedeul criminal.. etc

Românie, te iubesc...", a scris Dan Helciug, pe pagina sa de Facebook.