'Sunt impresionanţi. S-au apărat excepţional', sunt laudele antrenorului Liverpool pentru cei de la Atletico Madrid

Tehnicianul echipei Liverpool, Jurgen Klopp, i-a lăudat pe jucătorii de la Atletico Madrid, despre care a spus că s-au apărat excepţional la meciul de marţi seară, din Liga Campionilor, potrivit news.ro

Citeşte şi: ALERTĂ! O educatoare JUDECATĂ pentru ŞASE fapte de purtare abuzivă, LĂSATĂ de instanţă să meargă în grădiniţa în care ar fi comis faptele - surse

"Am primit un gol, nu este uşor, am avut posesie 70 la sută, dar ei au reuşit să menţină rezultatul. Atletico are jucători impresionanţi, care au exercitat o presiune excepţională.

Nivelul de concentrare al apărării a fost fabulos, s-au apărat cu inima, dar au dat dovadă şi de o concentrare incredibilă. Ştiam că nu va fi uşor. Dar noi vom încerca totul până la capăt", a declarat Klopp.

Liverpool a fost învinsă de Atletico Madrid, scor 1-0, marţi seară, în turul optimilor Ligii Campionilor.