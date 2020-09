Sunt unul dintre cei mai protecţionişti miniştri la Mediu pe care i-a avut România (Costel Alexe)

Judeţul Braşov este pe locul trei în ţară în ce priveşte suprafaţa pădurilor virgine şi cvasivirgine, cu o suprafaţă de 4254 de hectare, a declarat, miercuri, ministrul Mediului, Costel Alexe, aflat într-o vizită oficială în judeţ.

Ministrul Mediului a menţionat că, săptămâna trecută, a fost semnat contractul pentru realizarea studiului care va sta la baza includerii în catalogul pădurilor virgine şi cvasivirgine a altor peste 4.000 de hectare de astfel de păduri."Săptămâna trecută, am semnat contractul cu cele patru entităţi care au câştigat licitaţiile - un institut, o universitate şi două firme privind studiile despre pădurile virgine şi cvasivirgine care vor fi introduse în catalog. (...) La preluarea mandatului meu, au fost înscrise 29.000 de hectare, iar până azi, au mai fost înscrise 4000 şi avem acest studiu cu 39.185 de hectare, care, practic va dubla suprafaţa oficială pe care România o are şi trebuie făcută menţiunea că doar 19 judeţe se pot bucura de astfel de păduri", a spus Costel Alexe.Conform acestuia, România are cele mai frumoase astfel de păduri."E important să protejăm aceste păduri, să conservăm biodiversitatea, România are cele mai frumoase păduri virgine şi cvasivirgine din Europa, este o moştenire pe care am primit-o şi trebuie să o lăsăm generaţiilor următoare. România are, în acest moment, cele mai frumoase păduri virgine şi cvasivirgine din Europa şi eu sunt unul dintre cei mai protecţionişti miniştri pe care i-a avut până acum şi vreau ca, în urma mea, să rămână fapte concrete pentru mediu", a afirmat ministrul liberal Costel Alexe.El a mai menţionat că, anul acesta a fost lansată cea mai amplă campanie de împăduriri, care şi-a propus să fie plantaţi 53 de milioane de puieţi, din care, până în prezent, au fost deja plantaţi aproximativ 30 de milioane.Totodată, ministrul Mediului a precizat că s-a aflat la Braşov pentru o nouă rundă de consultări cu specialiştii din silvicultură pentru elaborarea unei strategii pe următorii 10 ani, dar şi pentru a testa unul dintre autobuzele electrice achiziţionate de municipalitatea braşoveană, cu bani de la Administraţia Fondului de Mediu (AFM)."Vreau să cred că, în noiembrie, vom da acest document important despre ce vom face cu pădurile României în următorii 10-20 de ani. M-a bucurat să vizitez acest parc auto, să facem o plimbare cu autobuzul electric, pentru că am urcat în consultare publică, pe site-ul ministerului, acest nou program de-a finanţa autorităţile cu mijloace de transport public în comun prietenoase cu mediul, în valoare de 480 milioane de lei - autobuze, troleibuze, tramvaie electrice - pentru că Guvernul vrea să tragă un semnal că va investi sumele necesare reducerii poluării în marile oraşe ale României. Şi pentru că am lansat acest program în consultare publică, am vrut să văd cum arată un exemplu de bună practică pentru că avem unul la Braşov", a mai afirmat Alexe.