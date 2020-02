Suporterii Dinamo s-au DAZLĂNȚUIT: Eric, mijlocașul FC Voluntari, strigat MAIMUȚĂ în timpul partidei

Eric, mijlocașul lui FC Voluntari, a declarat, duminică, după victoria în fața lui Dinamo, scor 2-1, că a fost victima scandărilor rasiste ale suporterilor dinamoviști. Fotbalistul l-a acuzat și pe arbitrul de la marginea terenului.

”E dificil să joci contra lui Dinamo, o echipă care se bate pentru playoff. Suntem pe ultimul loc şi nu avem nimic de pierdut, cum zice Mister: mai jos de-atât nu putem să mergem. Am sperat mereu că se poate întoarce rezultatul. În prima parte a campionatului, FC Voluntari a avut un mare ghinion. A condus în multe meciuri şi din păcate încasau un gol, două. Norocul se întoarce şi s-a văzut acum în aceste meciuri, chiar dacă am avut un om în minus cu FCSB, dar am demonstrat că suntem o echipă bună”, a declarat Eric imediat după încheierea partidei.

”Dacă pierdeam meciul şi vorbeam toată lumea zicea că vorbesc aşa pentru că am pierdut. Au fost nişte chestii care nu mi-au plăcut din partea arbitrului... Pentru că în timp ce mi se striga din tribune ”maimuţă” , tuşierul râdea. Am vorbit cu el, şi-a cerut scuze, dar eram nervos şi nu am acceptat. Trăim în 2020 şi se mai întâmplă astfel de lucruri e destul de urât. Aşa e la fotbal, dar atitudinea tuşierului nu mi-a plăcut”, a mai spus Eric la Telekom Sport.

La pauză, Eric a auzit scandări rasiste din partea suporterilor dinamoviști, ceea ce l-a făcut pe mijlocaș să răbufnească. Eric a spus că a fost deranjat de atitudinea tușierului care ar fi râs și el la scandările suporterilor.