Surpriză de PROPORȚII - PNL pierde Clujul în favoarea USR PLUS

PNL a pierdut alegerile europarlamentare în favoarea Alianței 2020 USR PLUS atât la nivelul județului Cluj, cât și în Cluj-Napoca, în condițiile în care liberalii dețin majoritatea în Consiliul Local și în cel Județean, dar și posturile de primar și șef al CJ, prin Emil Boc și Alin Tișe, conform Mediafax.

Vicepreședintele Senatului, Mihai Goțiu (USR), a declarat, luni, într-o conferință de presă, că votul exprimat în favoarea Alianței 2020 USR PLUS a unul pozitiv, de încredere în cele două formațiuni.

„Conform numărătorii paralele realizate de USR PLUS Cluj, cifrele fiind confirmate de BEC după numărarea a 98% din secțiile de votare din județul Cluj, Alianța 2020 USR Cluj a zdrobit PNL în județ, obținând 32,48% (118.937 voturi), față de 30,16% (110.424 voturi) cât au scos liberalii, dar și în municipiul Cluj-Napoca, unde am obținut 42,3% (79.095 voturi), mult în fața liberalilor, care au primit 25,49 % (47.672 voturi). Votul dat a fost, în mare măsură, unul pozitiv, de încredere pentru noi, pentru că și PNL a luat multe voturi, dar se pare că noi am convins mai mulți oameni să voteze cu noi și nu doar pe discurs anti-PSD, ci pe ceea ce am făcut în ultimii doi ani ca partid. Nu a fost doar un vot anti-PSD, ci și unul pentru USR PLUS”, a spus Goțiu.

La alegerile locale din 2016, Emil Boc a câștigat pentru PNL Primăria Cluj-Napoca obținând 64,76% (64.311 voturi), iar PNL s-a clasat pe primul loc la Consiliul Județean Cluj cu 37,99% (97.591 voturi) și are șefia instituției prin Alin Tișe, liberalii având majoritate în CJ, cu 18 mandate din 37, și în Consiliul Local Cluj-Napoca, 17 din 27.

De asemenea, la alegerile parlamentare din 2016, PNL s-a clasat pe primul loc în județul Cluj cu 27,63% (66.001 voturi).