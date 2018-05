Surpriză pentru fanii Guns N’ Roses. Trupa ar putea reveni în formula originală

Trupa americană Guns N’ Roses ar putea reveni în formula originală pentru un turneu dedicat albumului de debut, „Appetite For Destruction”, lansat în urmă cu 31 de ani, transmite News.ro

Mai multe panouri publicitare montate în Londra îi înfăţişează pe cei cinci muzicieni din formula originală - Axl Rose (voce), Slash (chitară), Izzy Stradlin (chitară ritmică), Duff McKagan (bas) şi Steven Adler (tobe) - similar copertei discului.

În plus, site-ul GNR.FM a publicat mesajul „Destruction is coming”, potrivit NME.

Lansat pe 21 iulie 1987, de Geffen Records, „Appetite For Destruction” s-a clasat pe primul loc în Billboard 200 şi este unul dintre cele mai bine vândute albume de debut , la nivel mondial, cu peste 30 de milioane de copii.

Între piesele de succes de pe acest album se numără „‘Welcome to the Jungle”, „It’s So Easy”, „Paradise City” şi „ Sweet Child o’ Mine”.