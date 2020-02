Surpriză pentru Iohannis - Dacian Cioloș, cu zero parlamentari, se autopropune premier după decizia CCR: 'Dacă vom reuşi, vom guverna'

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, consideră că o desemnare a unui nou prim-ministru în următoarele zile ar readuce România pe drumul corect.

''Decizia Curţii Constituţionale de ieri (luni - n.r.) poate avea probleme, dar suntem obligaţi să o urmăm. Dacă este nevoie de desemnarea unui prim-ministru care chiar să încerce să construiască o majoritate, deşi şansele sunt infime, atunci aşa să fie. Suntem gata să mergem în Parlament şi să prezentăm programul şi echipa noastră de guvernare, singuri sau într-o alianţă. Dacă vom reuşi, vom guverna, dacă nu, va fi făcut un nou pas către anticipate. Important este să nu rămânem blocaţi în nehotărârea actuală a altor actori politici. În astfel de crize, este nevoie de oameni hotărâţi'', a scris Cioloş marţi pe Facebook.

Dacian Cioloş spune că, începând cu decizia Curţii Constituţionale de luni, România a intrat în cea mai gravă criză constituţională din ultimii 30 de ani.



''Acum mai puţin de o lună, o largă majoritate a partidelor parlamentare păreau dispuse să meargă spre alegeri anticipate, fapt care a şi determinat căderea Guvernului. Peste noapte, PSD se răzgândeşte, iar PNL începe să şovăie. Preşedintele ne anunţă că începe să nu mai creadă în alegeri anticipate, dar nu propune o soluţie alternativă. Perspectiva cea mai probabilă pare cea de a rămâne şapte luni cu un guvern interimar. În tot acest amalgam de răzgândiri, poziţia mea, a PLUS, dar şi a Alianţei USR PLUS rămâne aceeaşi. Credem că cea mai bună soluţie sunt alegerile anticipate. Doar acestea ne permit să evităm un an pierdut în incertitudini pentru România. Avem nevoie doar de voinţă politică pentru a ajunge acolo. O desemnare a unui nou prim-ministru în următoarele câteva zile ne-ar readuce pe drumul corect'', a precizat Cioloş.