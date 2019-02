SURPRIZĂ - Pisica Choupette, desemnată moștenitoarea lui Karl Lagerfeld! Averea uriașă pe care o va moșteni felina celebrului designer

Creatorul de modă german Karl Lagerfeld, designerul principal al casei Chanel, care a murit la vârsta de 85 de ani, marți, și-ar fi desemnat drept moștenitoare pisica, o celebră birmaneză numită Choupette, potrivit voici.fr, conform Mediafax.

Celibatar și fără copii, Karl Lagerfeld lasă în urma sa o pisică devenită celebră în ultimii ani, Choupette, o birmaneză pe care a adoptat-o în 2011, de la manechinul Baptiste Giabiconi.

De altfel, Lagerfeld iubea atât de mult felina încât a spus despre Choupette, în 2013, că ar lua-o de soție dacă acest lucru ar fi legal.

"Nu credeam că mă voi îndrăgosti atât de mult de o pisică", a declarat creatorul de modă într-un interviu pentru CNN.

O veritabilă muză pentru designerul german stabilit la Paris, Choupette a fost desemnată moștenitoare.

"Fiți siguri că va fi suficient pentru toată lumea", declara Lagerfeld într-un interviu pentru publicația Numéro.

"Totuși, mi se pare că în Franța este interzis să lași moștenire ceva hamsterului sau porcului de Guineea", i-a spus jurnalistul care îl intervieva.

"Foarte bine, pentru că eu nu sunt francez", a declarat creatorul german, a cărui avere este estimată la peste 170 de milioane de euro.

Lagerfeld era rezident francez, dar ar fi putut să ceară prin testament să se aplice legea germană în ceea ce privește desemnarea moștenitorilor. În Germania este permisă desemnarea animalelor de companie drept moștenitori. O altă posibilitate de a-și lăsa averea pisicii ar fi fost să desemneze o persoană de încredere căreia să îi lase o sumă de bani cu condiția ca aceasta să aibă grijă de felină până la moarte. O a treia posibilitate ar fi fost să fi înființat o fundație care să aibă ca misiune îngrijirea pisicii.

Choupette deține deja o avere de aproximativ 3 milioane de euro, potrivit unor declarații făcute de Karl Lagerfeld în 2015, anul în care a fost lansată cariera pisicii. Prietena celui supranumit "Kaiser-ul" "a lansat" o colecție de produse de machiaj, după care a devenit imaginea mai multor branduri, printre care Opel.

Felină albă birmaneză cu ochi albaştri are 50.700 de urmăritori pe platforma Twitter şi 184.000 de fani pe Instagram şi este renumită şi pentru tratamentul regal de care beneficiază. Choupette călătoreşte într-un avion privat şi are în permanenţă la dispoziţie două însoţitoare şi o gardă de corp personală. Totodată, în 2014, Karl Lagerfeld i-a dedicat pisicii sale o carte, intitulată "Choupette - the Enchanted Life of a Fashion Cat".

Germanul Karl Lagerfeld este considerat unul dintre cei mai importanţi creatori de modă ai sfârşitului de secol al XX-lea. A colaborat cu mai multe case de modă, printre care Chanel, unde a fost director de creație din 1983, dar şi Fendi.