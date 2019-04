SURPRIZĂ: Un gigant din industria tutunului plăteşte oamenii să renunţe la fumat

Philip Morris, gigantul international din industria tutunului, finanteaza o companie de asigurari care incurajeaza oamenii sa renunte la fumat. Astfel, compania de asigurari Reviti va oferi bonusuri si reduceri lunare celor care incep sa utlilizeze tigari electronice sau renunta de tot la fumat, scrie The Times, potrivit wall-street.ro.

Asiguratorul va oferi polite de asigurare de viata de la 5 lire sterline pe luna, cu o reducere medie de 2,5% pentru fumatorii care trec la vaping si 25% discount pentru cei care folosesc iQOS, sistemul electronic de fumat de la Philip Morris, minimum trei luni.



In plus, persoanele care aleg sa renunte definitv la fumat, pentru cel putin un an, primesc o reducere de 50%.



Producatorul de tigarete Philip Morris International vrea ca, in timp, sa renunte la productia tigarilor clasice si le recomanda fumatorilor sa foloseasca in locul acestora optiuni mai putin riscante, de exemplu, tigarile electronice sau dispozitive care incalzesc tutunul comparativ cu fumul de tigara inhalat, cum este si iQOS.



La inceputul lunii, Phillip Morris a lansat campania “An fara fumat” prin care incurajeaza nefumatorii sa nu se apuce de fumat, iar pe cei care fumeaza sa se lase sau sa treaca la iQOS.



In primul trimestru din 2019, compania avea peste 10 milioane de utilizatori de iQOS pe plan mondial, in crestere cu peste 20% fata de perioada similara a anului 2018.



Datele Philip Morris International arata ca in Romania sunt circa 5 milioane fumatori. Astfel, Romania este printre primele zece tari din UE dupa numarul de fumatori raportat la populatie.