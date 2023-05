SURSE `Decodarea` corectă a filmării ce îl implică pe fostul șef Antimafia - Buletinul și datele puse la dispoziție `infractorilor de pretutindeni` de polițiști

Surse judiciare precum și înalți oficiali din magistratură iau poziție față de filmarea în care fostul șef al DIICOT România, Daniel Horodniceanu, a făcut o serie de afirmații față de care mass-media a reacționat.

Reacțiile surselor SPS sunt echidistante, și sancționează atât comportamentul inadecvat al fostului șef al DIICOT dar deopotrivă sancționează în termeni duri scurgerea nepermisă a unei filmări în care se pot distinge datele cu caracter personal din buletinul oficialului.

„Infractori de peste tot cunosc acum adresa unui șef Antimafia”

Una dintre sursele consultate de STIRIPESURSE atrage atenția cu privire la potențiale fapte penale presupus comise de persoanele care au înlesnit transmiterea în mass-media a filmării presupus executate de unul dintre polițiștii ce formau echipajul rutier care l-a oprit pe procurorul Daniel Horodniceanu.

Astfel, se exprimă sursa citată: „indiferent de reacțiile magistratului, chestiunea trebuia tratată cu discreție”.

„Nu poți da presei o filmare brută în interiorul căruia se află date personale ale unei persoane din acest mediu. Magistatul Horodniceanu a fost șef al unei structuri care s-a ocupat între altele cu destructurarea unor grupări violente la nivel național și mai ales transfrontalier.

Cred că este lesne de înțeles că la acest moment infractori de pretutindeni cunosc adresa personală și alte date personale ale celui care a coordonat Direcția care a destructurat numeroase afaceri cu carne vie, trafic de droguri, trafic de migranți alte afaceri subterane executate de persoane cu istoric extrem de violent”.

„Are aparența unei acțiuni de compromitere”

O sursă consultată de SPS din sfera judiciară de anchetă arată după consultarea filmării că motivul invocat de polițiști conducătorului auto, acela că patrulează pentru identificarea unor potențiali hoți ca urmare a unor cazuri de furt nu ar fi verosimilă.

„Vorbești că se fură pe câmp sau în curțile oamenilor dar tu stai pe aleea principală? Nu ar trebuie să fii unde este hoțul? Acolo unde se presupune că s-ar comite furturi? Ce se fura oare de pe strada principală? Nu, dacă gândim după rațiuni judiciare și strategii de anchetă, gândire paralelă cu cea infracțională, nu pe strada principală cauți astfel de autori.

Altfel, dacă eliminăm motivul declarat la vedere pare mai degrabă că intuiția șoferului oprit nu este depărată de adevăr. Nu cunosc detaliile cazului, dar înțeleg cine este cel oprit și atunci se poate inclusiv pune problema unei operațiuni de compromitere. Nu spun că asta a fost, dar fie au fost deranjați că i-a depășit, fie cunoșteau exact pe cine opresc la acel moment în respectiva mașină, adică știau mașina”.

Aceeași sursă a vorbit și despre situația datelor cu caracter personal divulgate prin scurgerea în presă a filmării integrale: „Am văzut că se pot distinge date de pe buletinul șoferului. Indiferent de cine este el, în general această situație nu este permisă. Legile sau ordinele interne deși nu prevăd și reglementează clar situația filmărilor de pe bodycam-urile puse la dispoziție, datele acestea nu pot fi transportate în spațiul public„.

Un înalt oficial din magistratură indică un potențial abuz în serviciu

Un înalt oficial din magistratură semnalează pentru SPS o potențială faptă cu iz penal presupus comisă de cei doi polițiști care l-au oprit pe fostul șef al DIICOT .

„Se aude în filmare motivul pentru care organele rutiere l-au oprit pe șofer. Ceea ce spun polițiștii reprezintă abateri la regimul circulației rutiere, așa cum prevede legea. Potrivit Legii Statutul polițistului și a Legii aceștia avea obligația legală să îl sancționeze pe conducătorul auto.

Din informațiile de presă rezultă că nu a fost sancționat ci doar mustrat. Lipsa sancțiunii în raport cu constatarea contravenției poate indica un posibil abuz în serviciu pe care cei doi agenți să îl fi săvârșit în cadrul stării de fapt al situației la vedere. Mă raportez strict la ce se vede și ce se discută în această filmare”, s-a exprimat sursa SPS.

Întrebată cum comentează atitudinea fostului șef a DIICOT sursa arătată nu a dorit să comenteze aceste aspecte.

Înalt magistrat: „Înțeleg că înregistrarea a plecat din Poliție. Conform legii și dispozițiilor era în administrarea lor directă„

Un alt înalt magistrat indică atrage atenția pentru SPS că înregistrarea divulgată presei era în sarcina exclusivă a Poliției Române, structură aflată sub coordonarea MAI, minister condus de Lucian Bode.

„Nu pot comenta detaliile. Ele sunt așa cum le vedeți. Ce observ totuși, și mi se pare grav, e că o astfel de filmare, ce se află în competența exclusivă a Poliției române, MAI, Lucian Bode, a fost scursă în presă. Mai mult decât această constatare îmi rezerv dreptul să nu fac. Insist, este îngrijorător. Magistrați terfeliți de polițiști rurali”, a conchis sursa consultată.

Reacția fostului șef al DIICOT

Fostul șef DIICOT Daniel Horodniceanu își exprimă duminică, pe de-o parte, regretul pentru reacția pe care a avut-o atunci când a fost oprit de polițiști pentru un control în trafic, dar pe de altă parte afirmă în apărarea sa că a fost provocat.

„Am remarcat că în cursul zilei de astăzi a apărut în presă o înregistrare cu oprirea mea în trafic de un echipaj de poliție pentru o presupusă contravenție rutieră. La prima vedere, pentru un personaj neutru, avem de a face cu un polițist la datorie, care rezistă presiunilor încercate de un procuror, oprit în trafic în mod corect.

În realitate, lucrurile stau în alt mod: am fost oprit în trafic la ora 1:30, noaptea, de un echipaj al poliției rurale, fără a încalca vreo normă rutieră. Am asistat la o scenetă bine pusă la punct de doi polițiști care mă cunoșteau. Astăzi am aflat că această scenetă a fost și filmată, probabil cu un dispozitiv de înregistrare ascuns, nu cu body-cam. Imaginile sunt, însă prelucrate, filmul având și alte pasaje, tăiate însă.

Aş accentua ideea că filmarea, scoasă din context, ilustrează un personaj reprobabil care abuzează de putere în faţa unui polițist la datorie”, a declarat Horodniceanu, pentru G4Media.

„Comportamentul meu intrigat poate avea un sens – deși e greu să privești ca acceptabil orice exces de putere – doar în contextul mai larg în care conduceam regulamentar şi poliţiştii m-au oprit în condițiile descrise, precum și de faptul că nu este prima dată când se întâmplă asta.

Faptul că pretindeau că nu ne cunoaștem a fost de natură să mă provoace, odată în plus, şi să reacţionez astfel. Realizez că m-am aflat într-o situație provocată, dar ce este regretabil și îmi reproșez acest lucru, este că nu am rezistat provocării și, pe acest fond emoțional, probabil și combinat cu unele probleme personale, am reacționat în acest mod, care nu mă caracterizează.

Dacă s-ar trece dincolo de reacția mea, pe care, fie ea şi provocată, o regret sincer, subiectul conţine şi tema mai largă a faptului că polițiștii pot opri fără niciun motiv șoferii în trafic pretinzând încălcări ale legii a căror falsitate este imposibil de probat pentru șofer. Dincolo de calitatea mea de magistrat, dacă în film ar fi fost un om revoltat de oprirea în trafic fără motiv, filmul evenimentelor ar fi generat altfel de emoții publice”, a adăugat fostul șef DIICOT.

Filmarea scursă din ministerul lui Bode

Fostul șef DIICOT Daniel Horodniceanu a avut un dialog în contradictoriu cu polițiștii care l-au oprit în județul Iași pentru un control de rutină, potrivit unei filmări publicate de jurnalist.ro. Deranjat de faptul că i s-au cerut actele la control, Horodniceanu le atrage atenția agenților că el a condus structura de combatere a crimei organizate și că toți polițiștii din județ îl cunosc. „Faceți cu mine chestii d-astea?”, afirmă fostul șef DIICOT.

Horodniceanu spune, printre altele:

„Sunteți foarte scrupuloși la datorie, văd”

„Ce faceți dvs la ora asta, faceți patrulă pe strada principală dintr-un sat?”

„Am să vorbesc cu șeful IPJ-ului”

„Vreți să vă învăț eu să vă faceți treaba?

„Eu sunt procuror de 25 de ani, matale de când ești polițist?”

„Dvs m-ați oprit pe mine că am avut tupeul să vă depășesc. Dvs faceți cu mine chestii d-astea?”

„Nu văd cum ați putea să aveți tupeul ăsta cu un procuror care a condus structura de crimă organizată a țării ăsteia”

„Eu oricum mâine mă duc să mă văd cu câțiva. Nu se poate așa ceva”

„Eu sunt în măsură să fac orice!”

„Încercați să vorbiți așa cu infractorii, nu cu procurorii”

„Pe mine mă cunoaște toată poliția din județ”

Fostul șef DIICOT a revenit duminică cu scuze pentru ieșirea lui dar a precizat că a fost provocat.