SURSE Aurescu și Ciucă scapă de furia roșie: LISTA NEAGRĂ din PSD la audierea miniștrilor în Parlament

PSD nu se va atinge la audierile ministrilor de titularii propusi la Apărare si Externe, au zis surse din partid pentru STIRIPESURSE.RO. Singurii doi ministri propusi sa intre in guvernul Orban care au garantat 100% aviz pozitiv in comisiile de specialitate si pentru care PSD-istii vor vota favorabil sunt: generalul Nicolae Ciuca, propus la Apărare, acesta fiind in prezent seful Statului Major General al Armatei, dar si fostul ministru de Externe in fostele cabinete PSD, Bogdan Aurescu, propus acum tot la Externe. Social-democratii au discutat ca cei doi sunt „specialisti de care nu e bine sa ne luam”, au relatat sursele citate.

In acelasi timp, in PSD s-a facut si o lista neagra cu ministrii pe care sa ii 'termine' la audieri. In capul listei sunt Florin Citu, propus ministru la Finante, dar și Violeta Alexandru, propusa la Munca. Daca PSD gaseste scandaluri in care au fost implicati ministrii propusi, in special daca exista candidati care au trecut pe la DNA, atunci vor apasa tare pedala integritatii, au mai zis sursele citate.

La Justitie, unde e propus Catalin Predoiu, social-democratii e posibil sa se abtina de la vot. Tot pe abtinere vor marsa PSD-istii si in cazul altor ministri in care vor gasi o usa deschisa pentru dialog, au mai zis surse din PSD.

Audierea ministrilor propusi va avea loc marti si miercuri.

Fiecare candidat pentru funcţia de ministru, înscris în lista Guvernului, va fi audiat, în şedinţă comună, de către comisiile permanente ale celor două Camere al căror obiect de activitate corespunde sferei de competenţă a viitorului ministru.

În urma audierii, comisiile vor întocmi un aviz comun consultativ, motivat, pe care îl vor prezenta candidatului pentru funcţia de prim-ministru. Respectivele avize vor fi depuse la cele două birouri permanente care dispun difuzarea lor deputaţilor şi senatorilor.

Dacă, în urma audierii, un candidat pentru funcţia de ministru a primit aviz nefavorabil, prim-ministrul desemnat poate prezenta o nouă propunere sau poate să menţină propunerea iniţială. Dacă prim-ministrul desemnat a nominalizat o altă persoană pentru funcţia de ministru, respectiva persoană va fi audiată conform alineatelor precedente, iar votul pentru acordarea încrederii Guvernului se va da după depunerea unui nou aviz.