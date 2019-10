SURSE Bubuie nervii în PSD: comisarul european ar putea să fie propus după moțiunea de cenzură

In PSD au aparut tensiuni dupa iesirea Rovanei Plumb din jocurile pentru comisarul european. Cea mai mare nemultumire pleaca de la vehicularea in partid a lui Mihai Fifor ca potential candidat. Surse din PSD spun ca de fiecare data cand apare o functie, Fifor emite pretentii si mai este si incurajat de Viorica Dancila. In acelasi timp, situatia s-a complicat si din cauza unor mesaje transmise de la Bruxelles spre PSD in sensul ca mai prudent ar fi ca Romania sa inainteze o noua propunere de comisar european dupa motiunea de cenzura, zic surse social-democrate. Nu este exclus, in aceste conditii, ca PSD sa nu mai stabileasca azi, in sedinta CEX de la 16.00, numele noului candidat de comisar european pe Transporturi. In partid s-a stabilit totusi foarte clar ca propunerea va fi de la PSD si nu un independent.

Variante vehiculate sunt: