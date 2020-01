SURSE De ce nu-l sacrifică PNL pe Ludovic Orban: planul spectaculos pregătit de liberali în Parlament

Președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban au convenit, vinerea trecută, la Palatul Cotroceni, începerea procedurilor pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. După planul copt la Cotroceni, liberalii s-au întâlnit într-o ședință a liderilor să pună la cale planul de bătaie. Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a declarat după ședința PNL că demisia lui Ludovic Orban din funcția de premier este exclusă.

Surse din conducerea PNL au explicat STIRIPESURSE.RO care este planul:

Liberalii au discutat luni cum să ajungă la anticipate astfel încât să nu riște ca manevra să îi lovească tocmai pe ei, ca un bumerang. S-a ajuns la concluzia că nu este bine să-și dea demisia Ludovic Orban pentru că atunci vor ajunge să repete incidentul din 2017 când PSD și-a dat jos propriul guvern și din acel motiv a avut costuri electorale uriașe.

Se va merge, au discutat liberalii, pe o strategie in care PNL cade in picioare in orice varianta, iar PSD nu prea ar avea cum sa iasa basma curata.

„Suntem intr-o situatie de win-win. Ne angajam raspunderea pe doua tururi, da? Daca nu trece o motiune de cenzura, o sa fie alegeri in doua tururi, e bine pentru noi. Daca trece motiunea de cenzura, mergem la anticipate. Doua tururi sau anticipate, in ambele variante spulberam PSD.

Demisia lui Orban poate fi luata in calcul doar in conditiile in care orice ai face tu, PSD nu depune motiune de cenzura. Noi am discutat ca este exclusa varianta asta, pentru ca daca PSD nu depune motiune de cenzura pe niste subiecte care-i ustura la ficati, atunci isi fac praf imaginea si atunci nici nu mai ai nevoie de anticipate pentru ca o sa ii bati la scor la toamna”, au spus surse din PNL pentru STIRIPESURSE.RO.

Vezi si: Traian Băsescu bate cu pumnul în masă la Bruxelles: Asta este inacceptabil pentru România / VIDEO .