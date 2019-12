SURSE - George Maior intră în 'examenul' lui Klaus Iohannis

Președintele Klaus Iohannis va evalua la începutul anului viitor activitatea ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior, spun surse de la Cotroceni. „Deocamdata nu are de gand sa-l recheme pe Maior si nici nu are un posibil inlocuitor. O sa se gandeasca mai mult la acest subiect la inceputul anului viitor”, au zis sursele citate.

George Maior este ambasadorul României în Statele Unite din iunie 2015 și a fost șef al SRI în perioada 2006-2015. Recent a fost implicat într-un scandal cu privire la rechemarea sa în țară, după ce un raport al Comisiei de control al SRI arăta modul discreționar în care Maior a folosit Serviciul.

Raportul Comisiei de control SRI, de la jumătatea lunii aprilie 219, privind colaborarea dintre SRI şi ANI arată că faptele fostului şef al Serviciului, George Maior, „se circumscriu unor acţiuni de poliţie politică, menite să afecteze grav procese democratice, pentru a obţine influenţă politică nelegitimă”.