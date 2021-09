SURSE MAI MULȚI parlamentari USRPLUS refuză să semneze moțiunea pe care USR vrea să o depună cu AUR UPDATE Reația USR

Un parlamentar de la USR şi altul de la PLUS nu vor să semneze moţiunea de cenzură alături de AUR, partid pe care îl consideră extremist, susţin surse politice pentru News.ro. Dacian Cioloş şi Dan Barna încearcă să-i convingă pe cei doi să semneze, pentru a arăta unitatea USR PLUS în demersul de a-l răsturna pe premierul Florin Cîţu.

“Acesta e scopul şedinţei de azi cu parlamentarii. Vrem ca toţi senatorii USR PLUS să semneze moţiunea. Cred că îi vom convinge până la urmă”, susţin surse din conducerea partidului pentru News.ro. USR PLUS şi AUR adună împreună 123 de parlamentari. O moţiune de cenzură trebuie semnată de 117 senatori şi deputaţi.

UPDATE: Partidul susține că informațiile pe surse nu sunt veridice.

USR PLUS are toate cele 80 de semnaturi pentru motiunea de cenzura deja stranse. Este un fake news ca 2 parlamentari USR PLUS nu au semnat.