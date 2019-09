SURSE Mazilire cu scandal în CEX PSD: 'Boc nu e infailibil, nu a avut cine sa se lupte cu el'

Schimbarea unui lider judetean PSD a provocat discutii aprinse la CEX-ul de miercuri seara, au relatat surse din partid pentru STIRIPESURSE.RO:

Dancila a zis ca nu se mai poate sa se continue cu organizatii de 8% in alegeri si i-a zis lui Nasra ca nu are nicio problema cu persoana lui dar este nevoie de o schimbare. 'Nu mai putem sa baltim in Cluj' a zis ea. Nasra a sarit ca ars: 'Nu avem 8%, avem 11% si puteam sa facem mai multe daca eram si ajutati”. Si a plecat din sala.

Cand a plecat el, a intrat Liviu Alexa, propus nou sef interimar la Cluj. Au intervenit Gabriel Zetea (Maramures), Doina Pana (Bistrita Nasaud), Ioan Mang (Bihor) si care au zis ca sustin instalarea lui Alexa. Ionel Arsene (Neamt) a criticat felul in care lideri cu rezultate slabe isi gasesc scuze: 'Cine sunt ei? In loc sa munceasca, se plang ca nu sunt ajutati'.

Un sef de organizatie din Ardeal a zis ca in zona de Vest a tarii lumea se uita in occident si vad diferentele fata de est.

Seful PSD Brasov a sarit in apararea lui Nasra si a zis ca se simte si el vizat de o posibila masura similara dar ca schimbarile liderilor trebuie facute in alegerile judetene, nu in CEX.

'Boc nu e infailibil dar nu a avut cine sa se lupte cu el', a zis Liviu Alexa, numit interimar la PSD Cluj. A mai zis ca scena politica din judet e controlata de o mana de familii care dicteaza tot si ca de la Cluj se da tonul la numirile importante in stat. 'Nu mi-e rusine sa fiu pesedist', a zis Alexa. El a promis ca o organizeze evenimente pentru Viorica Dancila si a garantat ca nu o sa fie nevoita sa iasa prin spate, nici ea si nici Teodorovici.

`Eu prin spate nu ies niciodata, ies prin fata mereu, vorbesc cu oamenii, discut cu argumente', a replicat, deranjat, Teodorovici.

Dumitru Buzatu (Vaslui) a zis ca el are o parere proasta despre jurnalisti pentru ca ii banuieste pe majoritatea ca sunt spagari. Asta in contextul in care noul sef interimar de la Cluj e jurnalist si era de fata in sala.

