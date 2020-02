SURSE - PSD declanșează 'Operațiunea temporizarea' în Parlament

În Parlament încep jocurile pentru declanșarea alegerilor anticipate, iar PSD are majoritate în forurile de decizie. Astăzi, de la ora 14.00 va avea loc ședința Birourilor Permanente Reunite, for în care PSD are majoritate și loc în care vor face toate jocurile.

Conform surselor noastre, cei de la PSD vor încerca să facă spectacol din audierile miniștrilor PNL. Acestea vor fi programate în așa fel încât fiecare audiere să fie tranmisă, iar parlamentarii PSD vor lovi cât de puternic în fiecare ministru al PNL.

Prima zi de audiere a miniștrilor ar putea fi săptămâna viitoare, luni. De asemenea, votul de învestitură asupra Guvernului va fi dat, cel mai probabil, pe data de 24 februarie.

Recent, PSD a oferit și un alt tip de organizare. În perioada lui Liviu Dragnea, audierile miniștrilor se desfășurau într-o zi sau două, iar seara se dădea votul de încredere Guvernului. Acum, PSD va lungi aproape două săptămâni întreaga procedură.