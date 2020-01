SURSE - Scandal cu banii partidelor: Guvernul Orban agită spiritele în Parlament

O modificare introdusă de Guvernul Ludovic Orban la legea finanțării partidelor a provocat tensiuni serioase în Parlament.

Legea finantarii partidelor spune ca partidele parlamentare primesc 75% din subventia din bugetul de stat „proporțional cu numărul de voturi primite la alegerile parlamentare, respectiv media voturilor valabil exprimate pentru Camera Deputaților și Senat, dacă au realizat pragul electoral”.

Cu alte cuvinte, doar partidele care au intrat in alegeri si care au realizat pragul electoral primesc 75% din subventie. Adica primesc bani de la bugetul de stat PSD, PNL, USR, ALDE și PMP.

In legea bugetului de stat pe 2020 pentru care Guvernul Ludovic Orban si-a angajat raspunderea in Parlament, s-a introdus o modificare importanta: cota de 75% din subventia acordata partidelor politice „se acordă pe baza numărului total de parlamentari înscriși în fiecare dintre partidele politice la data de 1 ianuarie 2020”.

Cu alte cuvinte, DISPARE conditia participarii in alegeri a unui partid ca sa primeasca bani de la buget si DISPARE si conditia ca un partid sa fi trecut pragul electoral de 5% ca sa incaseze banii.

Astfel, Pro Romania o sa primeasca bani de la bugetul de stat ca subventie.

In acest moment, fata de rezultatele alegerilor, din cauza racolarilor din Parlament, PSD are 198 de parlamentari (a pierdut 23 de parlamentari) PNL are 99 parlamentari (acelasi numar ca in 2016), USR are 40 de mandate (a pierdut 3 mandate), ALDE are 22 parlamentari (a pierdut 7 mandate), PMP are 19 parlamentari (a pierdut 7 mandate). Iar Pro Romania, partid care nu a participat in alegeri si a racolat in special de la PSD, are 31 de parlamentari.

Interesant este ca PSD, cel mai mare perdant al schimbarii legislative, tace.

Sunt doua probleme care trebuie transate, spun surse parlamentare pentru STIRIPESURSE.RO.

1. La sfarsitul lui 2019 si-au anuntat demisia din Pro Romania un numar de 6 parlamentari: Daniel Constantin, Sorin Cimpeanu, Mircea Banias, Damian Florea, Liviu Balint, Georgian Pop. De asemenea, in ianuarie, in PNL au intrat 4 din ei (Daniel Constantin, Sorin Mihai Cîmpeanu, Mircea Banias, Damian Florea). Ramane de vazut daca aceste mutari vor fi luate in calcul.

Este neclar inca cum se va stabili numarul de parlamentari de la 1 ianuarie 2020 si daca se va interpreta sau nu ca trebuie sa se astepte inceputul sesiunii parlamentare pentru un anunt oficial.

2. ALDE si PMP nu mai au grupuri in Senat, dar au senatori. Ramane de vazut daca si ei vor fi contorizati sau nu atunci cand se vor imparti banii.

Subiectul a provocat nervi mari in Parlament.