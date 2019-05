SURSE - Viorica Dăncilă s-a 'răcorit' în BPN PSD: acuzații pentru fosta gardă din partid. Radu Moldovan a invocat un pericol letal

Premierul Viorica Dăncilă s-a plâns, marți, în ședința BPN al partidului, de problemele pe care le-a întâmpinat de la începutul mandatului și le-a cerut liderilor partidului o schimbare de macaz, au relatat surse din partid pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

Dăncilă a spus că din punctul ei de vedere PSD-ului i-a lipsit o comunicare eficientă pe partea guvernamentală. „Dăncilă a spus că a fost blocată”, au relatat surse din partid.

Premierul le-a mai transmis liderilor PSD că susține ferm rămânerea la guvernare.

Liderul PSD Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, a spus și el că partidul trebuie să rămână la guvernare, potrivit surselor citate. În plus, a propus ca PSD să treacă printr-un proces masiv de `rebranding' si a spus ca in lipsa unor masuri ferme, PSD risca sa isi piarda imaginea de partid cu cei mai competenti oameni in functiile guvernamentale. Moldovan s-a referit in termeni critici la multiplele schimbari de ministri operate de PSD in ultimii doi ani.

Presedintele Consiliului National PSD, Mihai Fifor, a avut un mesaj impaciuitor in BPN si le-a spus colegilor ca partidul trebuie sa stranga randurile si sa se concentreze pe ce are de facut in continuare.