SUSPENDAT pe viață pentru pariuri sportive, un fost antrenor a ajuns VICEPRIMAR: A jucat la Steaua și la Națională

Fostul jucător și antrenor de la Gloria Buzău, Viorel Ion (52 de ani), a fost ales viceprimar al Buzăului, din partea ALDE, anunță digisport.ro.

Pe 29 aprilie, fostul atacant a primit 16 voturi ”pentru” în ședința Consiliului Local al Municipiului Buzău. "Primul meu gând după o zi atât de importantă ca cea de astăzi, este să fac în continuare ce știu cel mai bine, performanță! Mă onorează și îndatorează, în același timp, alegerea mea în funcția de viceprimar al municipiului Buzău.

Ca sportiv am dus numele Buzăului cât de sus am putut, ca om am pus tot sufletul pentru buzoieni, iar ca locuitor al acestui oraș am fost, sunt și voi fi mereu, mândru de originea mea.

Ca om de echipă, alături de primarul Constantin Toma și de viceprimarul Ionuț Apostu, îmi doresc să avem cât mai multe realizări spre binele tuturor buzoienilor. Mulțumesc colegilor mei de la ALDE Buzău pentru încrederea acordată și propunerea ca eu să ocup această funcție deosebit de importantă. Ne bucurăm cu toții că protocolul din 2016 PSD-ALDE este respectat din nou și putem împreună să ne punem în slujba cetățenilor”, a scris Viorel Ion pe pagina sa de Facebook.

Înainte să fie viceprimar, Viorel Ion a fost consilier local din partea ALDE. În perioada 2004-2008, el a fost tot consilier local al Primăriei, iar în 2012 a candidat pentru un post de deputat din partea Partidului Ecologist Român.

Fostul antrenor a încercat chiar să devină primar, după ce a candidat la alegerile din 2016, an în care a fost exclus din fotbal după un scandal monstru. La acea vreme, Viorel Ion a candidat pentru postul de edil al Buzăului din partea Partidului Social Românesc, înființat de Mircea Geoană.

Viorel Ion se poate implica mai mult de acum în viața echipei locale, unde a făcut carieră atât ca jucător, cât și ca antrenor.

Acum, SCM Gloria Buzău, care se află pe locul 8 în Liga 2, nu are drept de promovare în primul eșalon pentru că este finanțată de autoritățile locale.

După 24 de etape, SCM Gloria, antrenată de Ilie Stan, se află pe locul 8 în Liga 2.

În 2016, Viorel Ion a fost nevoit să iasă din fotbal în urma unui scandal imens. Chiar înainte de alegerile pentru funcția de primar, din 2016, Viorel Ion, care era antrenor la Gloria Buzău, a primit o suspendare de doi ani și o amendă de 200.000 de lei pentru meciuri aranjate în scopul pariurilor sportive.

Dosarul analizat de FRF a cuprins meciuri din perioada iulie 2014 - mai 2015, care ar fi fost aranjate de conducerea clubului pentru câștiguri din pariuri. Aceeași au primit și secunzii de atunci ai lui Ion, Romică Bunică și Marian Roșu, iar 14 jucători au primit interdicții de a mai juca pentru diferite perioade.

Chiar dacă Viorel Ion a contestat decizia de la FRF, nu a avut câștig de cauză. Ca urmare, echipa a intrat în faliment și s-a desființat chiar înaintea play-offului pentru promovare, cu Olimpia Satu Mare.