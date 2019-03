Suspiciuni mari în cazul morții jurnalistului Dan Porcuțan! Cicliștii sunt REVOLTAȚI: ‘Ar fi avut ȘANSE FOARTE MARI să fie salvat’ - FOTO – VIDEO

Aproximativ 50 de cicliști clujeni au organizat duminică, 17 martie, un marș în memoria jurnalistului Dan Porcuțan, mort la vârsta de 31 de ani. Ei vor să tragă un semnal de alarmă în acest fel asupra faptului că sistemul de sănătate este „cât se poate de incompetent”. Cunoscuții lui Dan Porcuțan sunt șocați de moartea fulgerătoare a acestuia și unii se întreabă dacă nu cumva ar fi vorba de un caz de malpraxis.

Cicliștii clujeni și-au dat întâlnire duminică, în jurul orei 10:00, în Parcul Central din Cluj-Napoca și au pornit într-un marș prin centrul orașului. Evenimentul a fost organizat în memoria lui Dan Porcuțan, un jurnalist pasionat de ciclism. Camarazii săi au plecat din Parcul Central, au făcut o oprire simbolică în fața Clinicii de Chirurgie Cranio-Maxilo-Facială Cluj (unde a fost operat Dan Porcuțan), iar apoi s-au deplasat spre locuința fostului lor coleg, unde au aprins lumânări.

‘Sunt suspiciuni’

„În primul rând vreau să tragem un semnal de alarmă asupra faptului că sistemul de sănătate este cât se poate de incompetent. Am pierdut un om valoros zilele trecute pentru că cei din sistemul de sănătate nu au fost capabili să se ocupe așa cum ar fi trebuit de acest om. El ar fi avut șanse foarte mari să fie salvat dacă nu era tratat pur și simplu ca un ultim om. Sunt anumite suspiciuni în privința morții sale, dar nu vreau să mă pronunț pentru că încă nu dețin absolut toate informațiile și n-aș vrea să acuz pe cineva și să-l acuz pe nedrept. Din acest motiv clubul nostru Napoca Cycling Plus vrem să tragem toate sforile pentru formarea unor legături între centrele medicale pentru a testa sportivii înainte de angrenarea în fenomenul ciclism și mai departe să facem să evolueze acest proiect exact așa cum și-a dorit Dan”, a declarat Pătrașcu Mitruț Alexandru Nicolae, reprezentant al Napoca Cycling Plus, cel care a organizat marșul.

Cum a murit jurnalistul

Dan Porcuțan a fost internat la începutul acestei săptămâni la Clinica de Chirurgie Cranio-Maxilo-Facială din Cluj-Napoca pentru o operație la măsea. După ce joi dimineață a fost externat a revenit la amiază la Urgențe deoarece acuza dureri. Medicii l-au consultat și apoi l-au lăsat să meargă acasă, unde a și murit spre seară. Medicii de pe ambulanță chemați de sora lui Dan Porcuțan nu au mai putut face nimic și au constatat decesul.

Cine era Dan Porcuțan

Dan Porcuțan avea 31 de ani și era jurnalist sportiv la Monitorul de Cluj. Pe lângă presă mai era pasionat de ciclism și fotografie. El era mereu prezent la principalele evenimente sportive și artistice din județul Cluj (Untold, Electric Castle etc.) în calitate de fotoreporter sau reporter.

Potrivit unor apropiați tânărul nu acuza dureri în ultima perioadă și era mereu vesel. Potrivit cicliștilor Dan Porcuțan participa la curse destul de lungi și a evoluat foarte mult în acest domeniu. El era o persoană activă și recent își luase încă un loc de muncă.

Colegii săi de la Monitorul de Cluj l-au descris într-un articol: „Dan era mereu vesel, mereu energic, iubea presa și iubea sportul. S-a îndrăgostit de ciclism și colinda toată țara pe bicicletă. De pe unde mergea, mereu ne trimitea poze, să vedem și noi cum stă treaba în România asta a noastră. Fiindcă el era pasionat și de fotografie, ba mai mult, a reușit să le insufle și altora această dragoste.”

Dan Porcuțan va fi înmormântat la Câmpulung Moldovenesc. Slujba de înmormântare va avea loc luni, 18 martie, de la ora 11:00, înhumarea având loc în cimitirul Bisericii Capu Satului din Câmpulung Moldovenesc.