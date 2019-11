Sute de mii de britanici vor să planteze copaci

Sute de mii de britanici s-au înscris pe internet pentru a participa la o campanie ce vizează plantarea masivă de copaci în vederea limitării efectelor negative provocate de modificările climatice, au anunţat duminică reprezentanţii asociaţiei ecologiste Woodland Trust, citaţi de Press Association, relatează Agerpres.

Citește și: Iranul anunță pedepse pentru cei care au protestat: Am arestat toţi lacheii şi mercenarii. Au acţionat în serviciul Americii, Monafeghin şi altora

Asociaţia britanică a lansat campania "Big Climate Fightback" în luna septembrie, după eşecurile repetate suferite de Guvernul Marii Britanii în tentativele sale de a-şi atinge obiectivele stabilite prin programe de reîmpădurire.

După lansare, sute de mii de britanici s-au înscris în această campanie, angajându-se să planteze copaci în ziua de 30 noiembrie sau în jurul acestei date calendaristice, au precizat reprezentanţii asociaţiei.

Sute de grupuri comunitare, companii şi şcoli şi-au înscris în agendele lor de lucru astfel de evenimente, iar numeroşi cetăţeni privaţi au promis că vor planta copaci în curţile şi grădinile lor. De asemenea, Woodland Trust va organiza plantări de copaci în întreaga ţară.

În total, aproape 1 milion de arbori vor fi plantaţi în cadrul campaniei.

Campania are obiectivul de a stimula ratele scăzute de reîmpădurire, în contextul în care în Anglia doar 1.420 de hectare au fost reîmpădurite în ultimul an, o suprafaţă mult mai mică decât obiectivul anunţat - 5.000 de hectare pe an - de Guvernul britanic.

Comitetul pentru modificări climatice, un organism cu rol consultativ şi asociat Guvernului de la Londra, a avertizat în legătură cu necesitatea unor creşteri substanţiale ale ratelor de reîmpădurire dacă Marea Britanie doreşte să îşi respecte angajamentele luate în privinţa contribuţiei sale la limitarea modificărilor climatice până în 2050.

Principalul eveniment ce va fi organizat de Woodland Trust în cadrul acestei iniţiative va avea loc în Mead, o localitate din comitatul Derbyshire aleasă pentru a găzdui Pădurea Tinerilor (Young People's Forest). În acea zonă vor fi plantaţi 15.000 de copaci pe 30 noiembrie, iar la eveniment vor participa peste 1.000 de persoane.