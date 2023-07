Sute de percheziții la persoane bănuite de infracțiuni economice / Au fost instituite măsuri asigurătorii în valoare de peste 21 de milioane de lei

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat, în perioada 16 – 29 iunie 2023, peste 150 de percheziţii domiciliare. În cadrul dosarelor penale întocmite, pe numele unor persoane bănuite de infracţiuni economice, au fost instituite măsuri asigurătorii în valoare de peste 21 de milioane de lei, anunţă Poliţia Română sâmbătă.

”În perioada 16 – 29 iunie 2023, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au pus în aplicare 158 de mandate de percheziţie domiciliară, în dosare penale ce vizează infracţiuni economice. În cauzele penale instrumentate, faţă de 35 de persoane au fost dispuse măsuri preventive, fiind desfăşurate 18 acţiuni de amploare.Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 21.190.242,25 de lei. Totodată, au fost ridicate, în vederea confiscării, 495.160 de ţigarete, 1.375 de kilograme de tutun şi alte bunuri în valoare de 887.670 de lei, precum şi 88.267 de lei”, afirmă Poliţia Română într-un comunicat.

Astfel, la data de 27 iunie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Sectorului 4, Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, au efectuat 8 percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi Ilfov. ”Acţiunea în domeniul combaterii contrabandei şi protejarea proprietăţii intelectuale a avut loc în cadrul unui dosar penal, aflat sub supravegherea Parchetului Judecătoriei Sectorului 4.

Din cercetări a reieşit că, în perioada decembrie 2022 şi până în prezent, mai multe persoane ar fi comercializat, prin intermediul unor magazine, cantităţi importante de articole vestimentare ce poartă însemne identice cu mărci înregistrate susceptibile a fi contrafăcute şi despre care există suspiciunea rezonabilă că ar fi fost introduse în ţară prin sustragere de la controlul vamal”, arată autorităţile. De asemenea, mai multe persoane sunt bănuite că ar fi dezvoltat şi o reţea de distribuţie a mărfurilor, alimentată prin intermediul mai multor societăţi de curierat.

Într-un alt caz, la data de 27 iunie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Călăraşi, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară, au efectuat 9 percheziţii într-un dosar penal privind punerea în circulaţie a unor articole contrafăcute de mai multe societăţi, într-un complex comercial, din judeţul Ilfov. ”În urma verificărilor efectuate la punctele de lucru, s-a constatat că societăţile comerciale ar fi deţinut şi comercializat 16.848 de produse de tip insecticid, confirmat ca fiind contrafăcut, în valoare de aproximativ 136.170 de lei, fapt atestat de documentele contabile ridicate în cauză. Totodată, la punctele de lucru ale societăţilor comerciale au fost descoperite 1.060 de recipiente de insecticid, având termenul de valabilitate expirat şi faţă de care nu au fost luate măsurile de eliminare totală”, precizează comunicatul. Poliţiştii continuă cercetările, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de punere în circulaţie de bunuri purtând semnele unor mărci protejate şi neluarea măsurilor de eliminare totală a substanţelor şi preparatelor periculoase care au devenit deşeuri. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române. Acţiunea a beneficiat de sprijinul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

De asemenea, la activitate au participat şi poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Serviciului de Investigaţii Criminale, Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi Poliţiei Municipiului Călăraşi din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, precum şi luptătorii Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

”La data de 26 iunie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani -Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în executare 8 mandate de percheziţie domiciliară la sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, din municipiul Botoşani şi comuna Cristeşti, în cadrul unui dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. Din cercetări a reieşit că persoanele bănuite ar fi întocmit în fals poliţe de asigurare obligatorie RCA ale autovehiculelor aparţinând societăţilor comerciale, pentru a fi prezentate poliţiştilor în eventualitatea unui control, de către conducătorii auto care efectuau transport de persoane pe drumurile naţionale, pentru societăţile comerciale respective. În urma activităţilor, au fost ridicate mai multe înscrisuri şi medii de stocare a datelor (6 telefoane mobile, 7 laptopuri, 3 tablete, 9 unităţi centrale de calculator, 2 DVR, 4 stick-uri de memorie)”, mai arată Poliţia Română. Nouă persoane au fost conduse la audieri, iar faţă de trei dintre acestea a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore. În cauză, cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz.

”La data de 27 iunie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi au pus în executare 18 percheziţii domiciliare, la sediile unor persoane juridice şi la locuinţele unor persoane fizice. Activităţile au avut loc în cadrul unui dosar penal privind presupuse activităţi fictive de reciclare a anvelopelor uzate. Din cercetări a reieşit că, în perioada 2019 - 2022, administratorul unei societăţi comerciale autorizate să desfăşoare activităţi de reciclare a anvelopelor uzate ar fi determinat reprezentanţii mai multor agenţi economici, care introduc pe piaţa naţională anvelope noi, să inducă în eroare Administraţia Fondului pentru Mediu, prin depunerea de declaraţii fiscale în care ar fi fost cuprinse date nereale, referitoare la activităţi de colectare şi reciclare a anvelopelor uzate. Valoarea prejudiciului creat este de 6.975.930 de lei”, afirmă Poliţia în comunicat.

În vederea recuperării prejudiciului, a fost aplicat sechestrul asigurător asupra a 9 imobil şi mai multor obiecte şi metale preţioase, precum şi 3.390.000 de lei.

Totodată, au fost poprite sumele de bani aflate în conturile bancare ale persoanelor fizice şi juridice bănuite de săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătura privată, în formă continuată, precum şi evaziune fiscală. Poliţia Română menţionează că acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul poliţiilor sectoarelor 1, 2 şi 4 şi de cel al poliţiştilor inspectoratelor de poliţie judeţene Ilfov, Buzău şi Argeş.