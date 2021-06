Tánczos Barna s-a întâlnit cu ministrul de Externe al Ungariei, Szijjártó Péter: depozitarea ilegală de deşeuri, printre temele abordate

Ministrul Mediului, Tánczos Barna, s-a întâlnit, joi, cu ministrul Comerţului Exterior şi al Afacerilor Externe al Ungariei, Szijjártó Péter, iar cei doi au convenit organizarea unei şedinţe a Comisiei mixte româno-ungare pentru protecţia mediului şi a apelor, potrivit news.ro.

”Azi am avut o întrevedere cu ministrul Comerţului Exterior şi al Afacerilor Externe al Ungariei, Szijjártó Péter. În cadrul întâlnirii am discutat problema poluării râului Tisa, depozitarea ilegală de deşeuri, reglementarea europeană a surselor verzi de energie, Strategia Regiunii Dunării şi proiectele de cooperare transfrontalieră. Am prezentat detaliile strategiei României în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor, care reprezintă o soluţie pentru problema deşeurilor transportate peste graniţele statelor de către apele curgătoare”, a scris, joi seară, pe Facebook, ministrul Mediului.

Acesta a precizat că ”poluarea nu ţine cont de graniţe, de aceea este important ca statele vecine să coopereze în soluţionarea acestei probleme”.

”Domnul Szijjártó Péter a propus să aibă loc cât mai curând o întâlnire a Comisiei mixte româno-ungare pentru protecţia mediului şi a apelor. Cu această ocazie am făcut invitaţia ca următoare întâlnire a Comisiei să aibă loc în România”, a mai transmis Tánczos Barna.

Ministrul face o vizită oficială de trei zile în Ungaria.