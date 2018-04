Tablouri, obiecte de artă decorativă şi de mobilier ale Prinţesei Marina Sturdza, licitate la Artmark în scop caritabil

Lucrări de artă contemporană, piese de artă decorativă de epocă, obiecte de mobilier, piese vestimentare create de designeri celebri, bijuterii şi multe alte amintiri preţioase sunt scoase la vânzare în Licitaţia caritabilă a prinţesei Marina Sturdza, organizată de Artmark la Palatul Cesianu-Racoviţă, pe 24 aprilie, scrie NEWS.RO.

Potrivit dorinţei Marina Sturdza, toate fondurile strânse în urma acestei licitaţii vor fi direcţionate către fundaţiile sprijinite de-a lungul vremii de către Prinţesă: Hope and Homes for Children, Fara Orphans Fund, The Hospices of Hope, Pro Patrimonio şi Fundaţia Sfântul Dimitrie.

Cel mai bine cotat lot al sesiunii este o acuareală de Horia Bernea, "Coloană", estimată de casa Artmark între 2.500 şi 3.500 de euro.

Un pandantiv din aur, ornat cu cifrul lui Carol I, având şapte diamante - 4 old mine cut şi 3 briolete - şi email, piesă de colecţie, are o valoare estimativă de 2.000-3.000 de euro.

Lucrarea "Untitled", ulei pe pânză, de Sorin Neamţu, a fost apreciată de casă la un preţ estimativ între 1.500 şi 2.500 de euro.

Din categoria obiectelor de mobilier, un secretaire Biedermeier, din lemn de cireş, cca. 1890, atelier european, va fi pus în vânzare cu o valoare estimată între 1.000 şi 1.500 de euro.

Un ceas Cartier Pendulette-Réveil, pentru voiaj, a fost estimat între 400 şi 600 de euro, iar Harta României a Ardealului şi Bucovinei, de colonel Constantin Teodorescu, 1915, cromolitografie, are un preţ de pornire de 300 de euro.

O poşetă Ralph Lauren, de seară, din pielă lăcuită a fost estimată între 150 şi 200 de euro, iar o broşă Lanvin din metal pictat are o valoare estimată între 50-100 de euro.