Tânăr de 28 de ani din Teleorman, depistat la volan pe DN 6, sub influenţa cocainei

"Poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Giurgiu au depistat pe DN 6, în localitatea Stâlpu, judeţul Giurgiu, un tânăr de 28 de ani, din municipiul Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa substanţelor psihoactive. Conducătorul a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind pozitiv la substanţa cocaină, motiv pentru care a fost transportat la spital pentru recoltarea de mostre biologice", se arată într-un comunicat de presă, transmis joi de reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţea (IPJ) Giurgiu.În cauză a fost întocmit dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere sub influenţa unor substanţe psihoactive.