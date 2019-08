Tăriceanu: Stabilisem cu Dragnea să fiu candidatul PSD-ALDE la prezidențiale

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a relatat, joi, la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu", că înțelegerea cu Viorica Dăncilă, după ce aceasta a preluat șefia PSD, a fost să se mențină un candidat unic din partea Coaliției, în persoana lui Călin Popescu Tăriceanu,apoi lucrurile s-au schimbat.

"Eu nu sunt legat de funcție, am fost și ministru, și parlamentar, și prim ministru, pentru mine nu era importantă funcția de președinte al Senatului. Am avut discuții și de alt gen. Doamna Dăncilă a spus la un moment dat "Domnule, haideți să gândim cum ar fi să securizăm această Coaliție printr-o înțelegere pe termen lung". A fost această discuție și i-am spus "Nu mai am încredere pentru că noi am discutat ceva împreună. Dumneavoastră când ați preluat șefia partidului aveți două opțiuni: să considerați că sunteți legată de înțelegerea prealabilă vizând un singur candidat la prezidențiale cu PSD-ul sau să spuneți sunt președinte, am propria responsabilitate, sunt liberă de orice angajamente și acest subiect se pune pe masă". Doamna Dănciă mi-a spus "Nu, păstrăm înțelegerea, dar va trebui să păstrăm niște sondaje ca să am o motivație internă pentru a desemna un candidat unic, știu că sunteți cel mai bine plasat, dar îmi trebuie acest lucru". Bine. Asa era în iulie", a declarat președintele ALDE, la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu".

Întrebat dacă a avut o înțelegere cu conducerea anterioară PSD , Tăriceanu a replicat: "De anul trecut, din august , a fost CEx PSD la finele lunii august, când Liviu Dragnea s-a dus la CEx și a anunțat "Am discutat și am hotărât cu domnul Tăriceanu să mergem cu un candidat unic și acel candidat să fie Călin Popescu Tăriceanu". Eu i-am spus lui Liviu Dragnea atunci că nu sunt de acord să anunțăm candidatura pentru că mă expune cu un și jumătate înainte și nu e bine. Avea alte socoteli , era un moment tensionat în PSD. Și asta a fost discuția care a rămas. Doamna Dăncilă sigur că știa".

Ulterior, președintele PSD s-a răzgândit, potrivit lui Călin Popescu Tăriceanu.

"Am discutat cu doamna Dăncilă și am spus "Ok doamna Dăncilă, faceți sondajele, facem și noi sondajele" și am așteptat ca domna Dăncilă să vină cu sondajul. Și apoi zice ""Nu, lăsați mai facem încă unul săptămâna viitoare, peste o săptămâna nu e gata ala, mai vine încă unul"...și la un moment dat am văzut că s-a dus în două-trei locuri din țară și au făcut un CEx în care au hotărât să o susțină. Și în moemtnul ăla i-am spus "Să știți că eu în momentul ăsta mi-am pierdut încrederea pentru că era mult mai simplu să spuneți că nu e o problemă de sondaje, nu e o problemă de nimic, e o problemă politică pe care eu nu pot să o tranșez decât în felul ăsta".

