Tăriceanu, anunț controversat despre înzestrarea armatei: Trebuie să fim realişti. N-o să putem avea elicoptere şi de la Bell şi de la Airbus

România trebuie să fie realistă în legătură cu înzestrarea armatei, pentru că nu o să poată fi fabricate elicoptere de atac Viper ale companiei americane Bell Helicopter, precum şi cele ale Airbus Helicopter, a adeclarat marţi şeful Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, potrivit Mediafax.

"Nu ştiu exact conţinutul cooperării cu compania Bell. Trebuie să existe un proces competitiv şi Airbus e pregătit să participe în această competiţie. Dar trebuie să fim realişti, n-o să putem să avem mai multe companii care să fabrice elicoptere, pentru că armata română nu e atât de extinsă", a afirmat Tăriceanu, într-o declaraţie de presă susţinută la platforma aeronautică din Ghimbav, judeţul Braşov.

Şeful Senatului a conchis că România are responsabilităţi, în calitate de ţară membră a Uniunii Europene, pe care trebuie să le ia în serios. "Avem aceste facilităţi extraordinare şi cred că armata nu poate să nu ia în considerare aceste capacităţi industriale. Ceea ce am văzut azi în toate întreprinderile vizitate demonstrează know how-ul pe care îl avem", a completat Tăriceanu.

"Sperăm să creionăm această achiziţionare de 16 elicoptere. Ne dorim să fim implicaţi în acest program. Este cu totul alt program, unul este un elicopter de atac şi unul este de luptă, specializat. Deci va fi un alt program şi nu se bat cap în cap", a explicat Niculae Banea, director general IAR Ghimbav, Braşov, întrebat dacă nu există un conflict între acordurile încheiate de IAR cu Bell Helicopter şi Airbus.

Banea a adăugat că primul elicopter Puma SOCAT va pleca spre export în luna septembrie.

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a participat, marţi, la Braşov, unde a efectuat o vizită de lucru pe platforma aeronautică de la Ghimbav. Preşedintele Senatului a vizitat unităţile de producţie IAR Ghimbav, Premium Aerotec şi Airbus Helicopters România, la aceasta din urmă susţinând şi o conferinţă de presă pe teme de dezvoltare industrială şi investiţii în tehnologie. Un invitat special în această vizită pe care Călin Popescu Tăriceanu a făcut-o pe platforma industrială a fost ambasadorul Franţei în România, Excelenţa Sa Michele Ramis.

În august 2017, IAR Ghimbav a semnat acordul de parteneriat cu Airbus Helicopters pentru încă zece ani, urmând ca la Braşov să fie produse elicoptere multirol H215M. Conform acordului, IAR va acţiona drept contractant principal pentru toate comenzile viitoare de H215M care ar putea fi plasate de către MApN.

La jumătatea lunii septembrie a anului trecut, ministrul Apărării, Mihai Fifor a anunţatcă România negociază şi cu Bell Helicopters pentru producerea elicopterelor de atac la Ghimbav. "Se discută cu Bell Helicopters în aceeaşi termeni, din cele 45 de elicoptere de atac pe care România intenţionează să le achiziţioneze primele vor fi realizate pe linia din Texas, însă marea majoritate vor fi realizate pe linia pe care Bell Helicopters o va avea la Ghimbav, la Braşov. Adică în termenii aceştia se discută cu marii parteneri pe care îi avem", a declarat la acel moment Fifor.