Tăriceanu, apel la UNITATE în mesajul de Anul Nou

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, îi cheamă pe români, în mesajul de Anul Nou, să colaboreze "pentru o Românie unită în jurul unui ideal comun, al unui proiect comun".

"La trecerea în Noul An doresc tuturor românilor gândurile mele cele mai bune. Fie ca noul an 2018 să fie unul al solidarităţii între români, în care România va prospera! Vă urez un an nou cu bine şi vă chem pe toţi să colaborăm pentru o Românie unită în jurul unui ideal comun, al unui proiect comun. La mulţi ani!", transmite Tăriceanu, în mesajul postat duminică seară pe Facebook.

Citeşte şi: Liviu Dragnea, mesaj cu SUBÎNŢELES, de Anul Nou: 'Vă asigur că în 2018 GRĂBIM PASUL...' .