Tăriceanu aruncă BOMBA! Protocoalele secrete sunt 'dovada exceselor şi abuzurilor grave' din România

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, susţine că protocoalele secrete sunt dovada "exceselor şi abuzurilor grave" care s-au întâmplat în România, scrie Agerpres.

"Am văzut declaraţiile extraordinar de înţelepte ale d-nei Stanciu (Livia Stanciu-n.r.), preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care declara cu mare emfază cum este ea un partener de nădejde al procurorilor. Acesta este statul de drept care s-a clădit, din păcate, în ultimii ani. Trebuie să revenim la normalitate, în situaţia în care să asigurăm o deplină independenţă judecătorilor, să îi scoatem de sub toate presiunile sub care au funcţionat. Iar protocoalele secrete, care văd că nu mai încetează să iasă la suprafaţă, sunt dovada acestei distorsiuni grave şi acestor excese şi abuzuri grave care s-au întâmplat în România", a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la Cluj, Călin Popescu Tăriceanu.

El a spus că totul era o "mascaradă".

"Vorbeam de independenţa justiţiei, dar era bună pentru discursul public, în realitate vedeam cum funcţionează independenţa Justiţiei. Judecătorii primeau informaţii, trebuiau să facă schimb de informaţii cu serviciile secrete, totul era o mascaradă urâtă în care nu ştim câţi oameni au căzut nevinovaţi acestei luptei aşa-zise împotriva corupţiei, care s-a transformat într-o nemiloasă luptă pentru putere politică, economic", a afirmat liderul ALDE.