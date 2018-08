Tăriceanu, cu frica-n sân după ce Dragnea a spus că a fost ținta unei tentative de asasinat. Reacția liderului ALDE când a aflat că este 'filat'

Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu e extrem de atent sa nu fie urmarit de „Statul paralel”. Calin Popescu Tariceanu a fost surprins de jurnalisti in timp ce retraia momentele in care era model de succes. Pierdut printre manechine de plastic, in vitrina unui magazin de imbracaminte, seful Senatului a probat cateva camasi albe, numai bune pentru vacanta parlamentara.

Lucrurile s-au „complicat” cand vanzatoarea i-a spus ca este „filat”, scrie wowbiz.ro. Liderul ALDE a privit catre reporteri, a zambit pentru cateva secunde, dupa care s-a incruntat si apoi a plecat repede din vitrina.

Recent, liderul PSD Liviu Dragnea a povestit ca in aprilie 2017 s-a incercat uciderea sa de catre „patru straini“, care l-au privit cu insistenta si au incercat sa-i blocheze masina.