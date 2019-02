Tăriceanu NEAGĂ tensiunile din Coaliție. Președintele Senatului dă detalii despre buget - Mâine intră în ședința de guvern

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, sustine ca nu sunt tensiuni in Coalitie, mentionand ca dezbaterile pe tema bugetului au durat mai mult pentru că s-au discutat toate investitiile ce vor fi finantate in cursul anului.

"Temperatura este 36,7, adica perfecta.Nu am avut în coaliție, în mod surprinzător pentru cei care credeau că sunt tensiuni. Nu aș putea spune că noi am pus o condiție, pentru că nu au fost negocieri, ci discuții pe buget. Obiectivul a fost sa realizam un buget axat pe investitii, lucru dorit si de colegii de la PSD. (..) Am avut rabdarea sa discutam punct cu punct fiecare proiect. (..) Din cate stiu, intra maine bugetul, din ce am discutat ieri cu ministrul Finantelor", a declarat Calin Popescu Tariceanu la Antena 3.

Citeste si Calin Popescu Tăriceanu spune ce se va întâmpla cu bugetul SRI - Comisia de control trebuie să înțeleagă cu ce se cheltuiesc banii