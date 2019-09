Tarifele și condițiile de cazare în căminele celor mai mari universități din București: Prețurile nu depășesc 350 de lei

Trei dintre cele mai mari universități din Capitală, ASE, Universitatea București și Politehnica, se pregătesc să-și primească studenții cu mii de locuri de cazare în cămine - unele recent amenajate. Tarifele practicate nu depășesc suma de 350 lei, anunță MEDIAFAX.

Citește și: Cerere fără precedent din partea Gabrielei Firea! Ce vrea, de fapt, primarul Capitalei de la Guvern

În cele 13 cămine de care dispune Academiei de Studii Economice din București (ASE) este disponibil un număr de 4.988 locuri de cazare.

Dintre acestea, pentru studenți sunt alocate 4.640 de locuri și în jur de 350 sunt pentru cadrele didactice. Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a precizat că numărul de locuri cuprinde și locurile pentru doctoranzi. În ceea ce privește prețul de cazare, estimarea pentru prima lună indică suma de 250 de lei, însă poate varia.

„Depinde de cămin, pentru că noi luăm consumurile pentru fiecare cămin, avem o evidență a cheltuielilor și scădem subvenția, împărțim la numărul de studenți și rezultă regia de cămin, pentru că noi nu facem profit”, a precizat rectorul ASE.

Istudor subliniază că regia de cămin este ușor mai mare la căminele noi, însă că nici aici nu depășește 220-250 lei maximum pentru studenții de la buget: „Cei de la taxă nu au subvenție și plătesc puțin mai mult 250-300, maximum 350 avem din datele noastre statistice”.

Prețurile de cazare sunt influențate și de anotimp - costurile sunt mai mari iarna, când taxa crește cu 15-20%. În majoritatea căminelor sunt câte patru studenți în camera, dar sunt și clădiri ale ASE care găzduiesc câte doi sau trei studenți în cameră.

Istudor a declarat că solicitările de cazare au scăzut anul acesta: „Nu am mai avut atât de multe ca în anii precedenți. Atunci aveam foarte multe, nu satisfăceam decât undeva între 56-60% din cereri, anul acesta am satisfăcut cam 90% din cereri. Au fost peste 5.000 de solicitări, 5.500 de solicitări pe 4.900 de locuri. (...) Au fost perioade în care am avut şi 42.000 de studenţi. Acum avem 23.056 studenţi la licenţă, masterat, doctorat. Ei mai merg şi la gazdă. Este o reducerea continuă a numărului de cereri. Cred că este legat şi de faptul că doresc şi un alt confort”.

Citește și: Vizită de lux în SUA! Klaus Iohannis este cazat la un hotel de lux

Repartizarea locurilor în camerele de cămin se realizează echilibrat, spune rectorul, care a precizat alocarea se realizează în funcție medii, cazuri sociale sau cazuri medicale.

„Noi avem metodologie și repatizăm echilibrat locurile, avem o cheie de control, de repartizare, studenții bugetați din provincie. Avem numărul de locuri, facem pondere a studenților care vin din provincie, nu avem voie să-i cazăm pe cei din București decât cu aprobarea prorectorului sau a mea. (…) Împărțim locurile, după care criteriul principal este media. Împărțim pe facultăți, în cadrul facultăților împărțim pe programe de studii și în cadrul programelor de studii pe an. Echilibrăm toți anii”, explică rectorul.

13.000 de locuri de cazare la Politehnica București

Purtătorul de cuvânt al Universității Politehnica din București (UPB), Cornel Chira, a precizat, pentru MEDIAFAX, că unitatea dispune de peste 13.000 de locuri de cazare în acest an.

Toti studenții care fac cereri de cazare primesc locuri, dar „cu specificatia că se începe cazarea cu anul I – după care se ocupă în funcție de performanța academică”, spune acesta.

În ceea privește prețurile, în căminele cu două locuri în cameră, taxa de cazare este de 290 lei/persoană, pentru căminele cu două locuri în cameră + TV + frigider și baie proprie, 290 lei, în timp ce în celelalte cămine, cu patru locuri în cameră + baie , taxa e de 200 lei/lună.

Politehnica dispune de 31 de cămine, iar 6 dintre ele sunt reabilitate complet. Toate căminele au fost igienizate și mobilierul a fost schimbat, acolo unde a fost necesar, a spus reprezentantul Universității.

Citește și: Informația de ultimă oră care reaprinde cazul Caracal: Oasele sunt din cimitir!

4.400 de locuri de cazare și pentru studenții Universității din București (UB)

Pentru anul universitar 2019-2020, Universitatea din București pune la dispoziția studenților săi un număr de aproximativ 4.400 de locuri de cazare, în căminele Gaudeamus, Poligrafie, Stoian Militaru, Fundeni, Leu C, precum și în Complexurile Grozăvești, Mihail Kogălniceanu, Theodor Pallady și Măgurele, au precizat reprezentanții Universității din București (UB) pentru MEDIAFAX.

În ceea ce privește tarifele de cazare în căminele Universității din București pentru perioada octombrie-decembrie 2019, acestea variază, potrivit reprezentanților UB, între 130 și 400 de lei, în funcție de cămin și de situația persoanei cazate - student la buget, student la taxă, student al altei universități, angajat UB etc.

Universitatea din București dispune de un număr de 18 cămine.