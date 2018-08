Tatăl lui DJ Avicii a acceptat un premiu postum în numele fiului său

După decesul surprinzător din aprilie al lui DJ Avicii, tatăl său a acceptat, miercuri, postum, premiul pentru "cel mai bun cântec", în numele fiului său, în timpul galei de la Stockholm Swedish Rockbjornen, potrivit The Hollywood Reporter, scrie News.ro.

"Sunt bucuros că am această oportunitate de a fi în această seară aici pentru a mulţumi pentru acest premiu cu care i-aţi recompensat pe Tim şi Sandro şi tuturor celor care au votat pentru "Without You", un cântec minunat", a spus Klas Bergling citat de publicaţia Aftonbladet.

Bergling s-a alăturat pe scenă colboratorului fiului său, Sandro Cavazza. El a mulţumit "în primul rând pentru toate omagiile aduse lui Tim şi muzicii sale". "A fost aproape de neînţeles şi ne-a încălzit inimile, tuturor membrilor familiei, în această perioadă grea pentru noi, aşa că, din nou, mulţumim tuturor".

Avicii, născut Tim Bergling, a murit în Oman, pe 20 aprilie. Avea 28 de ani. Ultima lansare a muzicianului a fost "Avīci (01)", în august 2017.

Familia DJ-ului suedez a transmis un mesaj după moartea artistului, despre care a spus că a fost un suflet fragil, că nu a fost făcut pentru "maşinăria de business" în care s-a găsit şi că "nu a mai putut continua", dorind "să îşi găsească pacea".

În trecut, muzicianul a suferit de pancreatită acută, în parte din cauza excesului de alcool. După o operaţie la vezica biliară şi apendicită în 2014, el şi-a anulat concerte pentru a se recupera. A renunţat la turnee în 2016, dar a continuat să compună în studio.

Tim Bergling, născut pe 8 septembrie 1989, cunoscut sub numele de scenă Avicii, a fost şi producător muzical, nominalizat de două ori la premiile Grammy - pentru single-ul „Sunshine”, cu David Guetta, în 2012, şi pentru single-ul său „Levels”, din 2013. Unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale sunt „I Could Be the One", „Wake Me Up", „You Make Me", „X You", „Hey Brother", „Addicted to You", „The Days", „The Nights" şi „Waiting for Love". A lansat două albume de studio - „True” (2013) şi „Stories” (2015).