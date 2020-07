VIDEO Nelu Tătaru, despre parlamentarii care contestă Covidul: 'Părerea mea este că ne-am cam grăbit politic'

Ministru Sănătății, Nelu Tătaru, se plânge de ingerința politicului în actul medical, prin declararea de către CCR drept neconstituționale a măsurilor de carantină, izolare și internare obligatorie la recomandarea medicului. Tătaru s-a plâns în direct la Realitatea Plus de faptul că medicii au pornit la luptă cu Covidul, în martie fără echipamentele necesare luptei cu virusul, „acum avem toate aceste mijloace materiale de intervenție, dar nu mai avem pârghiile necesare să ne luptăm cu boala. Nu am înțeles niciodată această modalitate de schimbarea a regulilor în toiul războiului. Părerea mea este că ne-am cam grăbit politic”

Tătaru a explicat neputința pe care o are în acest moment un medic în fața refuzului unui pacient de a respecta recomandările.

„În acest moment avem doar componenta medicală care își face cu brio datoria și în aceste condiții în care legal pârghiile nu le mai avem. Nu mai avem legal posibilitatea de a menține un pacient cu o boală transmisibilă cum este infecția cu SARS-COV-2, să-l ținem internat, nu mai avem pârghia să-l ținem în izolare nu mai putem institui carantina. Și atunci nu facem decât să tratăm un pacient care se prezintă, la unitatea de primire urgențe, să-l internăm, fiind un caz de o gravitate medie-severă, și atunci nu avem refuzul pacientului de a se interna, să-i facem recomandările la un moment dat când situația lui este mai bună și nu mai vrea să stea în spital, îi spunem ce poate urma acasă, să-l facem să înțeleagă că ar mai trebui să stea internat, dar nu ne putem opune dorinței lui, să-i spunem ce tratament ar mai fi trebuit să mai urmeze pe parcursul internării, să-i facem recomandările dacă totuși vrea să plece acasă, să-i amintim că dacă în cadrul unei anchete este găsit ca fiind cel care a transmis această infecție intră sub incidența codului penal art 352, să anunțăm DSP-ul și medicul de familie că am externat un caz pozitiv, nevindecat. Ca medic simt această lovitură a polițicului ca pe o ingerință într-un act medical”, a declarat Nelu Tătaru, la Realitatea Plus.

