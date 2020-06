Tătaru, despre stimulentele acordate medicilor: 'Nu e o loterie. Oamenii politici pot explica mai mult'

Ministrul Sănătății a fost întrebat, vineri, de ce nu toți medicii care au tratat pacienți cu COVID-19 nu au primit stimulentul de 500 de euro anunțat de Guvern, el spunând că acest lucru „nu este o loterie”, iar „oamenii politici pot da mai multe explicații” în acest sens.

„Dincolo de niște hotărâri de guvern sau ordonanţe de urgenţă pe care le-am dat pe starea de urgenţă sau pe starea de alertă au fost şi anumite implicaţii parlamentare care au modificat aceste legi, iar listele vin de la managementul acelor unităţi medicale. Noi am creat cadrul legislativ, am creat o serie de sectoare unde am avut implicare mai mare a infecţiei cu COVID, am specificat la un moment dat că toţi cei care au avut contact cu un pacient infectat COVID sau care au avut contact cu un suspect COVID confirmat ulterior infectat COVID primesc acel stimulent. Politic, poate oamenii politici pot explica mai mult”, a spus Tătaru, vineri, aflat într-o vizită la Spitalul din Alba Iulia.

Jurnaliștii prezenți la spital l-au întrebat pe ministru dacă acordarea acestui stimulent este pe bază de „loterie”.

„Loterie nu este atâta timp cât şeful de compartiment, managerul acelei unităţi medicale cunoaşte fiecare personal în parte care a fost implicat în lupta împotriva infecţiei COVID”, a răspuns Nelu Tătaru.

