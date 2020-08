Nelu Tătaru DĂ PESTE CAP planurile pentru alegeri locale: În septembrie sunt așteptate PESTE 2.800 de cazuri de COVID pe zi

Ministrul Sănătății dă peste cap planurile Guvernului pentru alegeri. Acesta susține că în septembrie sunt așteptate peste 2.800 de cazuri de coronavirus pe zi. Pandemia nu se tranșează în spital, ci în prespital, iar la un moment dat, corpul medical nu va mai putea gestiona situația, a avertizat, joi, ministrul Sănătății Nelu Tătaru, care a spus, despre prognoza INSP de 2.800 de cazuri de COVID-19 pe zi, în septembrie, că poate fi mai rău de atât, conform Mediafax.

În măsura în care nu vor fi respectate regulile, prognoza de 2.800 de cazuri noi de COVID-19 pe zi poate fi depășită, a declarat, joi, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, într-o conferință la Academia Română.

„Previziuni pot fi multe, în contextul în care nimeni din țara asta n-o să respecte niște reguli și nu vom încetini acea transmitere comunitară. Putem ajunge și la mai multe cazuri. Eu sper că toți am înțeles ce înseamnă acest moment, sper că toți am înțeles că a fost și o perioadă în care a fost rătăcire a unora dintre noi, am bagatelizat tot ce a însemnat această pandemie. Haideți să fim serioși, cred că în acest moment fiecare dintre noi avem pe cineva cunoscut care trece prin boală și puțini dintre noi poate avem și dintre cei care au decedat”, a spus Tătaru, întrebat despre previziunea cercetărilor INSP.

Tătaru a atras atenția că la un moment dat corpul medical nu va mai putea gestiona situația, din cauza numărului mare de infectări.

„Pandemia nu se tranșează în spital. Pandemia se tranșează în prespital. Atâta timp cât vom avea cazuri, acest corp medical va deveni colmatat la un moment dat. Atâta timp cât nu se respectă niște reguli, cât vom avea o transmitere accentuată în comunitate, noi ca și corp medical nu vom putea să gestionăm ce ne vine în unitățile spitalicești. Avem și noi o limită. Cred că măsurile ar trebui să fie respectate”, a mai spus ministrul.