Taylor Swift va lansa, în noaptea de joi spre vineri, al nouălea album de studio

Cântăreaţa americană Taylor Swift a anunţat că va lansa, în noaptea de joi spre vineri, al nouălea album de studio al său şi al doilea de anul acesta, intitulat „evermore”, potrivit news.ro.

În anunţul supriză făcut pe Twitter, ea a spus că materialul discografic, „sora” lui „Folklore”, urmează să fie disponibil începând cu miezul nopţii (ora României 07:00).

Artista în vârstă de 30 de ani a lansat cel de-al optulea album, înregistrat în izolare, în luna iulie. „Folklore”, nominalizat la Grammy 2021, este produs de Jack Antonoff şi Aaron Dessner.

În octombrie, „Folklore” a devenit primul disc care a fost vândut anul acesta în peste 1 milion de copii.

Ea a explicat, în mai multe mesaje publicate joi pe Twitter, originile acestui nou album. „Nu ne-am putut opri din scris cântece. Mai poetic spus, simţeam că stăm la marginea unei păduri folkloriene şi aveam de ales: ne întoarcem sau călătorim mai departe în pădurea acestei muzici. Am ales să cutreierăm mai profund”.

„Nu am mai făcut asta până acum. În trecut, am tratat albumele ca epoci singulare şi îl plănuiam pe următorul după ce un album a fost lansat. A fost ceva diferit cu «Folklore». În elaborarea lui, am simţit mai puţin că mă îndepărtez şi mai mult că revin”, a continuat ea.

Pentru noul disc a colaborat cu Jack Antonoff şi Aaron Dessner (The National), dar şi cu alţi muzicieni, deocamdată nemenţionaţi.

„evermore” cuprinde 15 piese, în versiune standard, iar versiunea deluxe a albumului are două cântece bonus - „right where you left me” şi „it’s time to go”.

Primul videoclip, ce va fi lansat la miezul nopţii, este „willow”.