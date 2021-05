Țeapă de milioane de euro pentru Cosmin Olăroiu - FIFA nu poate interveni în acest caz

Cel mai în vogă tehnician român a luat o țeapă de zile mari de la chinezii pentru care a câștigat un titlu nesperat. Cosmin Olăroiu a pierdut milioane de euro și chiar a plătit pentru bucătarul și mâcarea echipei.

„După un an în care împreună cu jucătorii am făcut eforturi foarte mari, am stat foarte mult închişi, pentru că se juca într-un sistem «bubble» şi stăteam cantonaţi cu lunile pentru meciuri şi antrenamente. La sfârşit, nici măcar nu ne-a mulţumit nimeni pentru că am câştigat titlul. Pe teren a fost singura sărbătoare.

Cred că toată lumea era supărată. Sunt enorm de multe de spus, dar asta a fost decizia lor. Deranjant e faptul că nu au avut curaj. Dacă eu sunt preşedintele unui club vin şi spun: «Asta e situaţia, să vedem ce putem să facem». Nici măcar nu au vrut să apară. O laşitate rar întâlnită. N-au venit nici măcar să discute, nu mai vorbim de restul de plăţi. Nu există aşa ceva pentru ei.

Am trăit o mare minicună, aşa se numeşte. Ai câştigat, după care totul s-a năruit. Preşedintele a declarat imediat după câştigarea trofeului că e abia începutul pentru ce va face cu Jiangsu Suning”, a spus Olăroiu, conform digisport.ro.