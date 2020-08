Teatrele Royal Shakespeare Company vor rămâne închise până în 2021

Sălile de teatru în care operează Royal Shakespeare Company în Stratford-upon-Avon vor rămâne închise până în 2021, din cauza impactului pandemiei, a anunţat conducerea, citează Variety, potrivit news.ro.

Directorul artistic Gregory Doran şi directorul executiv Catherine Mallyon au transmis că activităţile RSC vor continua să aibă loc în aer liber şi online.

„În ciuda dorinţei noastre de a redeschide teatrele până la finalul anului, este clar că pandemia în derulare şi necesitatea distanţării fizice înseamnă că nu putem să punem în scenă producţii RSC complete în teatrele noastre înainte de 2021”, au declarat ei.

Sectorul artelor a fost afectat grav de panedemie şi Guvernul britanic a anunţat un ajutor de 2 miliarde de lire sterline care este în curs de implementare.

RSC va începe un proces de consultări cu angajaţii în luna octombrie, pentru a hotărî viitorul organizaţiei care operează Royal Shakespeare Theatre, Swan Theatre şi Studio Theatre at The Other Place.