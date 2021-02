Teatrul Nottara va găzdui în perioada 25 februarie-28 martie 14 producții independente în cadrul proiectului „Întâlniri teatrale/NottDependent”, pentru a sprijini artiștii grav afectați de restricțiile impuse în contextul pandemiei, potrivit Mediafax.

Potrivit unui comunicat al Teatrului Nottara, printre companiile de teatru independent care s-au înscris în acest proiect se află Teatrul Coquette, Teatrul Apropo, Teatrul Arte dell’Anima, Teatrul Avanscena și Artistik Distopia.

Iată programul spectacolelor:

25.02.2021, ora 19.00, Sala George Constantin – Eu, tu și copacul sau șah mat

28.02.2021, ora 18.00, Sala George Constantin – Dincolo de oglindă

Citește și: Valeriu Gheorghiță anunță când se va renunța la purtarea măștii în România

28.02.2021, ora 19.00, Sala Horia Lovinescu – Și n-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți

07.03.2021, ora 19.00, Sala Horia Lovinescu – Lo-li-ta. A lo-ve story

10.03.2021, ora 19.00, Sala George Constantin – Totul despre femei

11.03.2021, ora 19.00, Sala George Constantin – Cerere în căsătorie

13.03.2021, ora 19.00, Sala Horia Lovinescu – Lucruri pe care le știu ca fiind adevărate

14.03.2021, ora 18.00, Sala George Constantin – Nopțile barbare

17.03.2021, ora 19.00, Sala George Constantin – Nijinski

21.03.2021, ora 18.00, Sala George Constantin – Un bărbat și mai multe femei

21.03.2021, ora 19.00, Sala Horia Lovinescu – Martha și George

24.03.2021, ora 19.00, Sala George Constantin – What is LOVE? Baby don’t hurt me

27.03.2021, ora 19.00, Sala Horia Lovinescu – Improfix

28.03.2021, ora 18.00, Sala George Constantin – Audiția.

Cei care doresc să participe la aceste spectacole își pot cumpăra bilete online, dar și de la Agenția de bilete a teatrului, care este deschisă zilnic, între orele 10.00-20.00.