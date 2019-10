Tehnicianul dinamovist Dusan Uhrin Jr.: 'Trebuie să luptăm mai mult. Dacă ne concentram tot meciul, am fi câştigat'

Tehnicianul dinamovist Dusan Uhrin Jr. a declarat, sâmbătă seară, după meciul cu FCSB, scor 1-1, că echipa sa trebuie să lupte mai mult şi s-ar fi impus dacă şi-ar fi menţinut concentrarea, anunță news.ro.

Citește și: VIDEO Carnagiu pe o șosea din Ialomița: ZECE MORȚI și ȘAPTE răniți după ce un microbuz a lovit un TIR

“Un rezultat bun pentru toată lumea, şi noi puteam câştiga şi ei. Mulţumesc suporterilor, o atmosferă fantastică. Nu ştiu cât de departe e play-off-ul. A fost un meci dificil, pentru că a fost foarte bun, am avut ocazii, la fel şi ei, dar simt că am fi putut câştiga. Ne-am pierdut concentrarea şi au înscris. Trebuie să muncim mai mult, dacă ne concentram tot meciul am fi câştigat. Trebuie să luptăm mai mult”, a spus Uhrin la Digi Sport.

Vezi și: Dana Gârbovan, despre numirea Laurei Codruța Kovesi procuror-șef european: 'E una politică. Nu a existat o competiție reală'

FCSB a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-1), meciul disputat, sâmbătă, pe teren propriu, pe Arena Naţională, cu rivala Dinamo, în etapa a XII-a a Ligii I. Partida a fost întreruptă zece minute în prima repriză din cauza incidentelor. Au marcat Coman '28 pentru FCSB şi Ciobotariu '9 pentru Dinamo.