Tehnicianul echipei FC Voluntari, Mihai Teja: N-am jucat un meci extraordinar / Săndoi: Am făcut greşeli individuale copilăreşti

Tehnicianul echipei FC Voluntari, Mihai Teja, a declarat după meciul cu Chindia Târgovişte, scor 2-0, că jucătorii săi nu au avut o prestaţie extraordinară, dar important este rezultatul şi să fie atenţi în continuare, anunță news.ro.

“Mă bucur că jucătorii au încredere în ei, că câştigăm. Erau puncte vitale pentru noi. Mai avem de muncă, trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Trebuie să nu mai faceem greşeli. N-am jucat un meci extraordinar. Se adună oboseala, nu este uşor, dar importante sunt punctele. Mă bucur că am câştigat şi putem să construim mai mult. Trecem repede peste această victorie, urmează alt meci şi trebuie să fim atenţi”, a spus Teja pentru posturile care transmit Liga I.

De cealaltă parte, Emil Săndoi a declarat că echipa sa a făcut greşeli individuale copilăreşti. “Am avut câteva oportunităţi de a marca. Am făcut nipte greşeli individuale copilăreşti. De exemplu la primul gol Gheorghe - nu pot să-l felicit, nu face din echipa noastră – a avut o execuţie foarte frumoasă în condiţiile în care eram vreo patru jucători în zona respectivă. La golul doi, o greşeală de poziţionare. Am suferit la organizare pe faza defensivă. Dacă mă gândesc la numărul de ocazii, poate chiar un plus pentru noi”, a afirmat Săndoi..

Formaţia FC Voluntari a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa Chindia Târgovişte, într-un meci din etapa a şaptea a play-out-ului Ligii I, primul pentru oaspeţi cu Emil Săndoi pe banca tehnică.

Golurile au fost marcate de Ion Gheorghe ’43 şi Simonovski ’69.