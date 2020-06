Tehnologia din Formula 1 a fost folosită pentru proiectarea unui nou tip de scut aerosol care va ajuta la îmbunătățirea tratamentului pacienților cu COVID-19 și la menținerea siguranței personalului medical, anunță MEDIAFAX.

„Un nou tip de scut aerosol proiectat de inginerii din Formula 1 pentru îmbunătățirea tratamentului pacienților COVID-19 și siguranța personalului clinic a fost aprobat pentru utilizare de către trustul lider NHS. Stuff-ul de la Oxford University Hospitals (OUH) NHS Foundation Trust spun că noua ar putea marca o descoperire semnificativă în tratamentul pacienților COVID-19 în cadrul celor patru spitale ale sale”, arată un comunicat al Groupe Renault.

Potrivit acestuia, „Oxford Box-ul” inovator a fost dezvoltat de societățile din rețeaua Silverstone Technology Cluster (STC), incluzându-i pe Dr Cristiana Pace’s, Ambasadorul Cluster-ului Enovation Consultancy Ltd, și compania de inginerie pentru motorsport și membru STC, One Group Engineering. De asemenea, roluri semnificative în dezvoltarea acestei inovații l-au jucat Renault DP World Formula 1 Team University of Oxford’s Oxford Simulation, Teaching & Research.

Oxford Box-ul are o greutate de doar 7 kg, ceea ce permite dispozitivului să fie realocat rapid în caz de urgență, depozitat cu ușurință și sterilizat mai eficient.

„Credem că Oxford Box este cel mai bun scut de aerosoli disponibil. Suntem convinși că va fi folosit dincolo de pandemia COVID-19. Este unic pentru că este complet pliabil, ușor de depozitat - spațiul este un lucru prețios în spitale - și este mult mai ușor de curățat decât alte dispozitive similare care sunt dezvoltate, ceea ce ajută enorm la controlul infecțiilor. Acestea au fost principalele caracteristici pe care le-am căutat. Adăugă un plus vital de protecție pentru personalul clinic. Înlăturarea PPE („doffing”) este cel mai riscant moment pentru noi, dar păstrarea aerosolilor în Oxford Box reduce mult contaminarea noastră și a zonei înconjurătoare”, a declarat Bianca Tingle, consultant anestezist la OUH, care a fost implicată în dezvoltarea noului dispozitiv.

„Am modelat viteza, direcția și fluxul de aer așa cum o facem în F1 și astfel am putut propune cea mai bună plasare, dimensiune și formă a cutiei pentru a găsi un nivel de protecție de aproape 100% pentru tratamentul medicamentos. Modelele au fost dificil de stabilit, dar aplicând principiile pe care le-am urma în dezvoltarea unei mașini, am putut îmbunătăți protecția și dezvoltarea condensului de la luni la săptămâni. F1 își dovedește încă o dată capacitatea de a-și aplica gândirea, tehnologia și procesele în accelerarea ajutorului pe care îl putem oferi celor cu nevoie reală. Sper că acesta va fi încă un instrument în lupta continuă împotriva COVID-19”, a spus Paul Cusdin, Renault DP World F1 Team’s Head of CFD.