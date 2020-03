Tenismanul Bernard Tomic s-a autoizolat. Jucătorul susține că are toate simptomele coronavirusului

Jucătorul australian de tenis Bernard Tomic, în vârstă de 27 de ani, susţine că are toate simptomele coronavirusului. Ocupantul locului 200 ATP se află în izolare.

Tomic asteaptă să fie testat şi să afle dacă într-adevăr are COVID-19. El crede că a luat virusul în timpul călătoriei de la Mexico City la Monterrey, potrivit Mediafax.ro.

„De marţi am început să nu mă simt bine. Am probleme respiratorii, iar sistemul meu imunitar este slăbit. Pentru moment sunt în izolare, aşa cum am fost sfătuit. Înca nu am fost testat, dar am simptomele. Oamenii trebuie să ia foarte în serios această problemă", a spus el pentru Herald Sun.