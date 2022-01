TENSIUNE Ucraina acuză Germania că 'l-a încurajat pe Vladimir Putin'

Ministrul de externe ucrainean Dmitri Kolba acuză Germania că l-a „încurajat pe Putin” prin refuzul de a furniza arme Kievului. Pe fondul temerilor de invazie rusă, Kolba a cerut Berlinului să înceteze „subminarea unității”.

Germania exclude să livreze arme Ucrainei în actualul context de criză cu Rusia, considerând că aceasta nu ar face decât să agraveze tensiunile, a indicat ministrul apărării, Christine Lambrecht, transmit sâmbătă AFP şi Reuters.

'Livrările de arme nu ar contribui acum' la dezamorsarea crizei, o poziţie care 'întruneşte consens în interiorul guvernului federal' condus de Olaf Scholz, a afirmat Christine Lambrecht într-un interviu publicat în săptămânalul Welt am Sonntag, informează Agerpres.



'Pot înţelege dorinţa de a sprijini Ucraina, şi este exact ceea ce facem deja', a dat ea asigurări.



'Astfel, un spital de campanie complet va fi livrat în februarie, cu instruirea necesară', a anunţat ea, precizând că, pentru Germania, aceasta implică un cost total de 5,3 milioane de euro.



'Am furnizat deja aparate de asistenţă respiratorie', a adăugat ministrul, amintind că Germania tratează 'deja în spitale ale Bundeswehr (armata germană) soldaţi ucraineni grav răniţi'.



'Suntem, aşadar, alături de Kiev. Acum trebuie să facem tot ceea ce ne stă în puteri pentru a dezamorsa criza', a rezumat ea.



Cancelarul Olaf Scholz a subliniat că politica Germaniei este de a nu livra arme letale în zone de conflict.



La rândul său, şefa diplomaţiei germane, Annalena Baerbock, a declarat că Germania nu va critica alte state pentru că sunt pregătite să livreze arme Ucrainei. 'Însă nu cred că este realist să credem că astfel de livrări ar putea înclina balanţa militară', a afirmat ea pentru Sueddeutsche Zeitung.



'Arma cea mai puternică (...) este pentru aliaţii din NATO, statele membre ale UE şi G7 să spună clar (Rusiei) că oricărei noi agresiuni i se va răspunde cu consecinţe masive', a arătat ea.



În interviul pentru Welt am Sonntag, ministrul apărării s-a referit şi la situaţia din Mali, adresându-le un avertisment ruşilor. Sosirea de mercenari ruşi ai grupului rus Wagner în Mali 'va avea consecinţe', a prevenit ea.



'Moscova nu va reuşi, prin trimiterea de mercenari, să incite Occidentul să se retragă cvasi-automat de peste tot unde Rusia nu vrea să ne vadă. Nu vom ceda, nu le vom face ruşilor lucrurile atât de facile pentru ei', a dat asigurări Lambrecht.



Ministrul german a prevenit, de asemenea, junta din Mali că, 'dacă doreşte ca Bundeswehr să rămână în ţară, trebuie să vegheze la condiţii bune'.



'Soldaţii noştri trebuie să se poată deplasa liber şi să fie protejaţi cât mai bine posibil', a subliniat ea, afirmând că este inacceptabil 'ca alegerile să fie suspendate timp de cinci ani sau ca (junta) să colaboreze cu mercenari care s-au făcut vinovaţi de grave încălcări ale drepturilor omului'.



Mali a refuzat la începutul săptămânii, ca represalii faţă de sancţiuni decise de Organizaţia statelor vest-africane, survolul teritoriului său de către un avion al armatei germane ce avea ca destinaţie capitala Nigerului, Niamey.